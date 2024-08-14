Страдания возвращаются: невыносимо душная погода ожидается в Приморье

Posted 14 августа, 02:24
Published 14 августа, 02:24
Modified 14 августа, 02:26
Updated 14 августа, 02:26
Вчера воздух прогрелся до 26 — 33 °С, однако сегодня, 14 августа, температура воздуха немного повысится, сообщает «Примгидромет».
Завтра, 15 августа, атмосферное давление понизится и к региону подойдут малоактивные фронтальные разделы, — небольшие дожди пройдут в некоторых районах. Максимальный температурный фон вновь понизится и составит 26 — 33 °С.
Во Владивостоке сегодня термометры покажут 29 — 32 °С, влажность воздуха составит 55 — 65%. Завтра столбики градусников поднимутся до 25 — 28 °С, но влажность будет не ниже 80%. В дальневосточную столицу вернется духота.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются ясные и солнечные дни.