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Posted 14 августа, 02:24

Published 14 августа, 02:24

Modified 14 августа, 02:26

Updated 14 августа, 02:26

Высокие температуры и влажность спровоцируют духоту в Приморском крае

Страдания возвращаются: невыносимо душная погода ожидается в Приморье

14 августа 2024, 02:24
Фото: Изображение Midjourney.

Высокие температуры и влажность спровоцируют духоту в Приморском крае

Сюжет
Погода
Летняя жара нередко сопровождается неимоверной духотой в Приморском крае. Совсем скоро мучительная душная погода вернется в регион.

Вчера воздух прогрелся до 26 — 33 °С, однако сегодня, 14 августа, температура воздуха немного повысится, сообщает «Примгидромет».

Завтра, 15 августа, атмосферное давление понизится и к региону подойдут малоактивные фронтальные разделы, — небольшие дожди пройдут в некоторых районах. Максимальный температурный фон вновь понизится и составит 26 — 33 °С.

Во Владивостоке сегодня термометры покажут 29 — 32 °С, влажность воздуха составит 55 — 65%. Завтра столбики градусников поднимутся до 25 — 28 °С, но влажность будет не ниже 80%. В дальневосточную столицу вернется духота.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются ясные и солнечные дни.

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