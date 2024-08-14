vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа, 00:06

Published 14 августа, 00:06

Modified 14 августа, 00:08

Updated 14 августа, 00:08

Пассажир общественного автобуса избил мальчика в Приморском крае

«Нанес удары по голове»: мужчина избил ребенка в общественном автобусе в Приморье

14 августа 2024, 00:06
Фото: 1MI.

Пассажир общественного автобуса избил мальчика в Приморском крае

Сюжет
Насилие
Житель Находки, вероятно, возомнил себя воспитателем. Приморец, недовольный поведением чужого ребенка, решил наказать его суровым методом.

В Находке неизвестный пассажир избил 11-летнего мальчика в общественном автобусе, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители разыскивают мужчину, причастного к происшествию. Пострадавшему ребенку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

По данным прокуратуры, горожанин ударил мальчика по лицу и голове из-за недовольства его поведением. Надзорное ведомство контролирует расследование инцидента и установление личности виновника.

К слову, в новых медиа «гуляет» видео со злосчастной поездки. Судя по данным из соцсетей, мужчина применил физическую силу из-за того, что подросток плевал в окно. Бдительный пассажир подумал, что ребенок проказничает, чтобы попасть в прохожих.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке конфликт на авторынке закончился стрельбой по ребенку.

«Ранили юного мопедиста»: конфликт на авторынке закончился стрельбой в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики нашли любовную парочку, обстрелявшую пост охраны в Приморье — подробностиВнутри был человек: парочка устроила пальбу по посту охраны в Уссурийске — видеоЕще двоих буйных отдыхающих из Андреевки повязали в Приморье — видео
#Новости#Находка#Владивосток#Насилие#Прокуратура#Полиция#Ребенок#Конфликт#Расследование#Приморский край#Стрельба#Происшествия#Виновник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика