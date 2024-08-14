«Нанес удары по голове»: мужчина избил ребенка в общественном автобусе в Приморье

Posted 14 августа, 00:06
Published 14 августа, 00:06
Modified 14 августа, 00:08
Updated 14 августа, 00:08
В Находке неизвестный пассажир избил 11-летнего мальчика в общественном автобусе, сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители разыскивают мужчину, причастного к происшествию. Пострадавшему ребенку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.
По данным прокуратуры, горожанин ударил мальчика по лицу и голове из-за недовольства его поведением. Надзорное ведомство контролирует расследование инцидента и установление личности виновника.
К слову, в новых медиа «гуляет» видео со злосчастной поездки. Судя по данным из соцсетей, мужчина применил физическую силу из-за того, что подросток плевал в окно. Бдительный пассажир подумал, что ребенок проказничает, чтобы попасть в прохожих.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке конфликт на авторынке закончился стрельбой по ребенку.