«Нанес удары по голове»: мужчина избил ребенка в общественном автобусе в Приморье

К слову, в новых медиа «гуляет» видео со злосчастной поездки. Судя по данным из соцсетей, мужчина применил физическую силу из-за того, что подросток плевал в окно. Бдительный пассажир подумал, что ребенок проказничает, чтобы попасть в прохожих.