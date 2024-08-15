vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа, 23:56

Published 14 августа, 23:56

Modified 14 августа, 23:58

Updated 14 августа, 23:58

Межрегиональный турнир по тхэквондо посвятили 50-летию компании «Восточный Порт»

Межрегиональный турнир по тхэквондо посвятили 50-летию компании «Восточный Порт»

14 августа 2024, 23:56
Фото: АО «Восточный Порт».
Сюжет
Спорт
Более 70 ребят приняли участие в Турнире по тхэквондо во Врангеле, организованном в культурно-оздоровительном центре «Шепалово».

Спортивная смена в летнем лагере «Шепалово» — это возможность не только отдохнуть, но и повысить уровень спортивного мастерства. В течение всей смены юные тхэквондисты со всего Дальнего Востока тренировались на свежем воздухе и готовились к главному событию — большому дальневосточному турниру. В этом году соревнования посвятили главному для портовиков Врангеля событию — юбилею «Восточного Порта».

Соревнования проводились в соответствии со строгими стандартами Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ). Спортсмены участвовали в спаррингах в специальном защитной экипировке, включающей электронные жилеты и шлемы. Это позволило автоматически фиксировать на экране удары, что обеспечивало объективную оценку. Для проведения соревнований также использовалась электронная система судейства, приобретённая «Восточным Портом», которая осуществляла управление турниром, надежный учет спортивных результатов и обеспечение всех участников необходимой информацией.

«Этот год знаменателен тем, что соревнования приурочены к 50-летию „Восточного Порта“. Соответственно, турнир стал еще масштабнее — и бойцов больше, и уровень мастерства выше», — отметил президент Федерации тхэквондо Приморского края Федор Пось.

За соблюдением правил следил судейский корпус, состоящий из опытных арбитров. Победители соревнований получили призы и награды — кубки, грамоты и подарочные сертификаты.

«Спасибо „Восточному Порту“ за то, что уделяет такое внимание спорту и, в том числе, тхэквондо. Спасибо за мотивацию, за то, что организовали такие соревнования, обеспечили жильем и вкусным питанием», — отметил участник соревнований Родион Тарасенко.

На протяжении многих лет АО «Восточный Порт» оказывает всестороннюю поддержку Федерации тхэквондо поселка Врангель и Приморского края в целом. Благодаря этому воспитанники СК «Восточник» регулярно занимают призовые места на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Так, на XVI Международном фестивале по олимпийскому тхэквондо в этом году в Харбине юные «восточники» завоевали 27 медалей разного достоинства — 2 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград, а наставник ребят Владимир Ким получил звание лучшего тренера.

Читайте также:
Очередной триумф «восточницы» Влады КовальчукIII Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ состоится во Владивостоке«Попробовать на вкус» восток России смогут участники ВЭФ в Приморье
#Новости#Общество#Спорт#Дальний Восток#Владивосток#Юбилей#Турнир#Тхэквондо#Тренер#Приморский край#Награды#Восточный Порт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика