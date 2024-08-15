Межрегиональный турнир по тхэквондо посвятили 50-летию компании «Восточный Порт»

Posted 14 августа, 23:56
Published 14 августа, 23:56
Modified 14 августа, 23:58
Updated 14 августа, 23:58
Спортивная смена в летнем лагере «Шепалово» — это возможность не только отдохнуть, но и повысить уровень спортивного мастерства. В течение всей смены юные тхэквондисты со всего Дальнего Востока тренировались на свежем воздухе и готовились к главному событию — большому дальневосточному турниру. В этом году соревнования посвятили главному для портовиков Врангеля событию — юбилею «Восточного Порта».
Соревнования проводились в соответствии со строгими стандартами Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ). Спортсмены участвовали в спаррингах в специальном защитной экипировке, включающей электронные жилеты и шлемы. Это позволило автоматически фиксировать на экране удары, что обеспечивало объективную оценку. Для проведения соревнований также использовалась электронная система судейства, приобретённая «Восточным Портом», которая осуществляла управление турниром, надежный учет спортивных результатов и обеспечение всех участников необходимой информацией.
«Этот год знаменателен тем, что соревнования приурочены к 50-летию „Восточного Порта“. Соответственно, турнир стал еще масштабнее — и бойцов больше, и уровень мастерства выше», — отметил президент Федерации тхэквондо Приморского края Федор Пось.
За соблюдением правил следил судейский корпус, состоящий из опытных арбитров. Победители соревнований получили призы и награды — кубки, грамоты и подарочные сертификаты.
«Спасибо „Восточному Порту“ за то, что уделяет такое внимание спорту и, в том числе, тхэквондо. Спасибо за мотивацию, за то, что организовали такие соревнования, обеспечили жильем и вкусным питанием», — отметил участник соревнований Родион Тарасенко.
На протяжении многих лет АО «Восточный Порт» оказывает всестороннюю поддержку Федерации тхэквондо поселка Врангель и Приморского края в целом. Благодаря этому воспитанники СК «Восточник» регулярно занимают призовые места на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Так, на XVI Международном фестивале по олимпийскому тхэквондо в этом году в Харбине юные «восточники» завоевали 27 медалей разного достоинства — 2 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград, а наставник ребят Владимир Ким получил звание лучшего тренера.