Межрегиональный турнир по тхэквондо посвятили 50-летию компании «Восточный Порт»

Спортивная смена в летнем лагере «Шепалово» — это возможность не только отдохнуть, но и повысить уровень спортивного мастерства. В течение всей смены юные тхэквондисты со всего Дальнего Востока тренировались на свежем воздухе и готовились к главному событию — большому дальневосточному турниру. В этом году соревнования посвятили главному для портовиков Врангеля событию — юбилею «Восточного Порта».