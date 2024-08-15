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Posted 15 августа, 09:39

Published 15 августа, 09:39

Modified 15 августа, 09:41

Updated 15 августа, 09:41

Полчища разносчиков опасной заразы нашли в жилом доме в Приморском крае

Находка — чума: найденное в жилом доме поразило жителей Владивостока — видео

15 августа 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney.

Полчища разносчиков опасной заразы нашли в жилом доме в Приморском крае

Сюжет
Животные
Множество потенциально опасных грызунов нашли в жилом доме в Приморье. Десятки живых и мертвых крыс заполонили весь подъезд многоэтажки во Владивостоке.

Десятки тушек мертвых крыс и несколько живых грызунов встретили жителей одного из домов на Окатовой в подъезде. По словам очевидцев, крысами кишит все. В сети появилось видео с места.

На кадрах видно, что живых и мертвых грызунов в доме столько, что буквально яблоку негде упасть — оно обязательно попадет в крысу. Как быть с невероятной находкой, жители дома пока не знают. Убирать трупики и отселять выживших животных нужно явно не голыми руками.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в мусорном баке в Приморье нашли труп.

Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока — фото
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#Общество#Видео#Владивосток#Животные#Приморский край#Очевидцы#Приморье#Подъезд#Окатовая#Мусорный бак
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