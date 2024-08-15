Находка — чума: найденное в жилом доме поразило жителей Владивостока — видео

Posted 15 августа, 09:39
Published 15 августа, 09:39
Modified 15 августа, 09:41
Updated 15 августа, 09:41
Десятки тушек мертвых крыс и несколько живых грызунов встретили жителей одного из домов на Окатовой в подъезде. По словам очевидцев, крысами кишит все. В сети появилось видео с места.
На кадрах видно, что живых и мертвых грызунов в доме столько, что буквально яблоку негде упасть — оно обязательно попадет в крысу. Как быть с невероятной находкой, жители дома пока не знают. Убирать трупики и отселять выживших животных нужно явно не голыми руками.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в мусорном баке в Приморье нашли труп.