Находка — чума: найденное в жилом доме поразило жителей Владивостока — видео

На кадрах видно, что живых и мертвых грызунов в доме столько, что буквально яблоку негде упасть — оно обязательно попадет в крысу. Как быть с невероятной находкой, жители дома пока не знают. Убирать трупики и отселять выживших животных нужно явно не голыми руками.