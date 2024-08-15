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Posted 15 августа, 04:23

Published 15 августа, 04:23

Modified 15 августа, 04:25

Updated 15 августа, 04:25

Женщину задержали за случайное убийство мужа кухонным ножом в Приморье

Удар ножом в колено оказался смертельным для жителя Приморья

15 августа 2024, 04:23
Фото: 1MI.

Женщину задержали за случайное убийство мужа кухонным ножом в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Женщина из Дальнегорска ударила мужа кухонным ножом во время ссоры, удар оказался смертельным. Жену-убийцу заключили под стражу, ее может ждать вторая судимость.

По информации прокуратуры Приморья, ране судимую женщину из Дальнегорска заключили под стражу по обвинению в умышленном нанесении серьезного вреда здоровью ее супруга и причинению смерти по неосторожности.

По версии следствия, 13 августа 2024 года на улице Индустриальной, в результате конфликта с мужем женщина ударила его кухонным ножом в колено. После полученного ранения мужчина скончался.

Представитель прокуратуры Дальнегорска ходатайствовал, чтобы женщину заключили под стражу на два месяца.

Ход расследования уголовного дела по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) контролирует надзорный орган.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который пытался скрыть убийство своего отчима.

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