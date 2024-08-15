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Posted 15 августа, 04:56

Published 15 августа, 04:56

Modified 15 августа, 04:58

Updated 15 августа, 04:58

В Приморье идет сбор гуманитарной помощи для курян

В Приморье идет сбор гуманитарной помощи для курян

15 августа 2024, 04:56
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
Сенатор РФ Александр Ролик принял участие во Всероссийской акции в поддержку жителей Курской области.

Во время работы в регионе он приобрел и передал в пункт сбора гуманитарной помощи во Владивостоке газовые печи и баллоны к ним, а также ранцы для школьников из пострадавшего региона.

«Жители всей страны откликнулись на события в Курской области, связанные с террористической атакой ВСУ, и стараются поддержать наших соотечественников, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями и пострадали от рук украинских неонацистов, вторгшихся на российскую территорию. Мы не сомневаемся, что враг будет разбит и его постигнет возмездие, что победа будет за нами! Но сейчас важно показать, что никто не остался один на один с бедой. Мы же единый российский народ и всегда поддерживаем друг друга в тяжелые времена. В Приморье идет сбор денежных средств, а также вещей и предметов первой необходимости для жителей курского приграничья, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы вместе с коллегами-парламентариями всех уровней участвуем в этой большой работе и сделаем всё возможное, чтобы помочь жителям Курской области», — отметил Александр Ролик.

Фура с гуманитарным грузом из Приморья уже на этой неделе направится на запад нашей страны. Благотворительный десант посетит не только Курскую область, но и Донецкую Народную Республику, а именно город Торез, с которым Приморский край установил побратимские связи.

Дополнительную информацию по сбору помощи можете узнать здесь.

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