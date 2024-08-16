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Posted 16 августа, 06:13

Published 16 августа, 06:13

Modified 19 августа, 01:19

Updated 19 августа, 01:19

Адмирал Сиденко встретился с союзом ветеранов в музее ОМВД Артема

Константин Сиденко поддержал проведение военно-патриотической спартакиады в Приморье

16 августа 2024, 06:13
Фото: vostokmedia.com

Адмирал Сиденко встретился с союзом ветеранов в музее ОМВД Артема

Сюжет
Полиция
Встреча с ветеранами МВД и ГРУ прошла в музее истории отдела МВД в Артеме. Участники мероприятия обсудили недокомплект состава МВД и поговорили о военно-патриотическом воспитании молодежи Приморского края.

В Артеме прошла встреча директора владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константина Сиденко с союзом ветеранов МВД и ГРУ в музее истории отдела министерства внутренних дел. Мероприятие было посвящено недокомплекту сотрудников полиции. Участники события побеседовали о духе патриотизма среди нового поколения.

Фото: vostokmedia.com

Сначала директор музея провела экскурсию и рассказала о почетных сотрудниках, после чего началась продуктивная беседа. Присутствующие затронули вопросы развития детского спорта и открытие кадетского корпуса для правоохранительных органов на базе общеобразовательной школы в Артеме.

Фото: vostokmedia.com

Представители общественных спортивных организаций, посетившие мероприятие, поделились успехами в работе. Активисты планируют провести в регионе военно-патриотическую спартакиаду. Константин Сиденко поддержал инициативу.

Фото: vostokmedia.com

На встрече присутствовали приморские спортсмены, которые организовали народные дружины. Участники добровольческого объединения, совместно с патрульно-постовой службой следят за общественным порядком на улицах города. Несмотря на трудности, общественники не унывают и продолжают нелегкое дело.

Напомним, ранее Константин Сиденко встретился с жителями Трудового и обсудил с ними проблемы поселка.

#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Спортсмены#Патриотизм#Приморский край#Приморье
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