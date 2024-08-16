Константин Сиденко обсудил проблемные вопросы с жителями поселка Трудовое

Posted 16 августа, 01:10
Published 16 августа, 01:10
Modified 16 августа, 01:12
Updated 16 августа, 01:12
Открытое общение с населением Владивостокского городского округа — эффективный инструмент управления территорией, который активно использует в своей работе мэрия. Это помогает из первых рук получить информацию о существующих проблемах и оперативно принимать по ним решения.
Встреча городской власти с населением в поселке Трудовое продолжила цикл подобных мероприятий, которые этим летом проходят в разных районах округа. На встрече присутствовали неравнодушные жители поселка. Представителям власти они задавали актуальные вопросы и обращали внимание на проблемы, которые требуют вмешательства.
Первое, на что обратили внимание жители Трудового, это необходимость строительства стадиона для населения поселка — по их мнению, этот вопрос назрел давно и его надо решать. Целый блок вопросов касался деятельности школы №70 — около школы необходимо сделать одностороннее движение, чтобы обезопасить детей, переходящих проезжую часть, рядом со школой нет парковки, и, кроме того, территория школы лишена ливневой канализации.
Помимо этого, по словам жителей Трудового, остро стоит вопрос отсутствия участкового уполномоченного, и это беспокоит местных жителей. Спросили присутствующие об окончании строительства поликлиники, создании предприятий в поселке, возведении жилья для бюджетников и об организации работы общественного транспорта — жители поселка просили добавить автобусных рейсов и остановок электрички.
Константин Сиденко, присутствующий на встрече, отметил, насколько важно для городских властей мнение местного населения для более эффективной работы и оперативного реагирования на те или иные проблемы.
«Это не первая встреча, на которой мне довелось участвовать, это действительно хороший формат, помогающий администрации Владивостока решать актуальные проблемы людей, территории», — отметил Константин Сиденко.
По его словам, компания «Росатом Логистика» довольно много занимается общественной деятельностью, помогает мэрии в решении проблемных ситуаций, участвует в жизни города.
«Каждая такая встреча — это еще одна возможность посмотреть на жизнь города, округа со стороны людей. Как правило, проблемы, которые волнуют население в районах, перекликаются друг с другом. Много нареканий вызывает работа частных перевозчиков, осуществляющих автобусные маршруты. Управляющие компании — тоже не вызывают восторга у населения. Строительство социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник. И многое другое. По ряду вопросов необходимо продвигать законодательные инициативы — по вывозу мусора, тарифам ЖКХ и по расселению людей из аварийного жилья. В решении этих вопросов требуется комплексный подход и участие всех уровней власти», — подчеркнул по итогам встречи в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Константин Сиденко.
Напомним, ранее администрация Владивостока, представители АТУ, депутаты Думы города и Константин Сиденко приняли участие в ряде встреч с населением — в Советском районе, с ветеранами Владивостока, посетили библиотеку №20 и поселок Трудовое. Цикл встреч городских властей с населением продолжается.