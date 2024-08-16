Обчистил кассу и пошел делать ставки: цирюльник-игроман попался в Приморье

По данным следствия, в марте 2024 года подсудимый начал работать администратором барбершопа на Адмирала Фокина во Владивостоке. После первого рабочего дня под контролем хозяина заведения он начал работать сам и начал похищать деньги из кассы, пытаясь увеличить свой капитал через тотализаторы. Выиграть подозреваемый ничего не смог.