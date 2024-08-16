Обчистил кассу и пошел делать ставки: цирюльник-игроман попался в Приморье

Posted 16 августа, 01:13
Published 16 августа, 01:13
Modified 16 августа, 01:15
Updated 16 августа, 01:15
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя. Его считают виновным в присвоении чужих денежных средств в крупном размере, согласно части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным следствия, в марте 2024 года подсудимый начал работать администратором барбершопа на Адмирала Фокина во Владивостоке. После первого рабочего дня под контролем хозяина заведения он начал работать сам и начал похищать деньги из кассы, пытаясь увеличить свой капитал через тотализаторы. Выиграть подозреваемый ничего не смог.
Ущерб бизнесу составил 36 тысяч рублей, деньги обвиняемый вернул полностью в ходе предварительного расследования. Уголовное дело передали в суд Фрунзенского района Владивостока для рассмотрения по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало об ограблении, которое пошло не по плану в Приморском крае.