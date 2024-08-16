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Posted 16 августа, 01:13

Published 16 августа, 01:13

Modified 16 августа, 01:15

Updated 16 августа, 01:15

Администратор барбер-шопа обчистил кассу и заигрался в тотализатор в Приморье

Обчистил кассу и пошел делать ставки: цирюльник-игроман попался в Приморье

16 августа 2024, 01:13
Фото: 1MI.

Администратор барбер-шопа обчистил кассу и заигрался в тотализатор в Приморье

Сюжет
Суд
Администратора барбершопа из Владивостока обвиняют в присвоении денег из кассы. Он забирал выручку и делал ставки в тотализатор. Ущерб от его действий составил 36 тысяч рублей, дело передали в суд.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя. Его считают виновным в присвоении чужих денежных средств в крупном размере, согласно части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, в марте 2024 года подсудимый начал работать администратором барбершопа на Адмирала Фокина во Владивостоке. После первого рабочего дня под контролем хозяина заведения он начал работать сам и начал похищать деньги из кассы, пытаясь увеличить свой капитал через тотализаторы. Выиграть подозреваемый ничего не смог.

Ущерб бизнесу составил 36 тысяч рублей, деньги обвиняемый вернул полностью в ходе предварительного расследования. Уголовное дело передали в суд Фрунзенского района Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало об ограблении, которое пошло не по плану в Приморском крае.

Спланированное ограбление на 30,5 миллиона пошло не по плану в Приморье
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