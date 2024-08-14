Похитителя интернета повязали на «горячем» во Владивостоке — видео

Во Владивостоке мужчина подозревается в участии в 18 эпизодах краж сетевых кабелей, сообщают в пресс-службе МВД. Правоохранители вместе с сотрудниками интернет-провайдера повязали подозреваемого на месте очередного преступления. Ранее судимый приморец пытался украсть кабель на Жигура.