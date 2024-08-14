Похитителя интернета повязали на «горячем» во Владивостоке — видео

Posted 13 августа, 23:14
Published 13 августа, 23:14
Modified 18 августа, 10:34
Updated 18 августа, 10:34
Во Владивостоке мужчина подозревается в участии в 18 эпизодах краж сетевых кабелей, сообщают в пресс-службе МВД. Правоохранители вместе с сотрудниками интернет-провайдера повязали подозреваемого на месте очередного преступления. Ранее судимый приморец пытался украсть кабель на Жигура.
На горожанина возбудили уголовные дела по нескольким эпизодам кражи. Теперь задержанному грозит лишение свободы до шести лет. Сейчас фигурант заключен под стражу.