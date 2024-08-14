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Posted 13 августа, 23:14

Published 13 августа, 23:14

Modified 18 августа, 10:34

Updated 18 августа, 10:34

Серийного вора задержали в Приморском крае

Похитителя интернета повязали на «горячем» во Владивостоке — видео

13 августа 2024, 23:14
Фото: Изображение Midjourney.

Серийного вора задержали в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Серийный вор лишал интернета жителей Владивостока. Более того, силовики задержали злоумышленника во время еще одного грязного дела.

Во Владивостоке мужчина подозревается в участии в 18 эпизодах краж сетевых кабелей, сообщают в пресс-службе МВД. Правоохранители вместе с сотрудниками интернет-провайдера повязали подозреваемого на месте очередного преступления. Ранее судимый приморец пытался украсть кабель на Жигура.

На горожанина возбудили уголовные дела по нескольким эпизодам кражи. Теперь задержанному грозит лишение свободы до шести лет. Сейчас фигурант заключен под стражу.

Видео: prim_police.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воровство разрушило дружбу двух приятелей из Лучегорска.

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