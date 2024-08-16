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Posted 16 августа, 02:36

Published 16 августа, 02:36

Modified 16 августа, 03:09

Updated 16 августа, 03:09

Ремонт дворовых пространств продолжается во Владивостоке

Преображение продолжается: 160 дворов обновят во Владивостоке в 2024 году

16 августа 2024, 02:36
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.

Ремонт дворовых пространств продолжается во Владивостоке

Сюжет
Благоустройство
Владивосток активно преображается в ходе строительного сезона, который в самом разгаре на сегодняшний день. Дворовые пространства не исключения, их тоже обновляют, согласно пожеланиям горожан. Почти 50 дворов уже отремонтировали в этом году.

На сегодняшний день почти 50 дворов отремонтированы в дальневосточной столице. Среди них есть дом №2 на Овчинникова. Рабочие убрали старое дорожное покрытие и подготовили основание под асфальт. Также бригада установит новые бордюры.

По региональной программе «1000 дворов» преобразятся 73 двора в 2024 году. Жители города выбрали то, что именно отремонтируют в рамках проекта, — или дорогу, или детскую площадку, или спортплощадку. А по программе «Благоустройство в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» комплексно обновят пятнадцать территорий, в том числе два участка на улицах Ивановской и Нерчинской, а также один на Партизанском проспекте.

Более того, 72 двора отремонтируют в рамках краевой программы грантов для ТОСов. На каждый проект рассчитано до полутора миллионов рублей, они будут реализованы в текущем году. ТОСы сами определяют перечень работ: ремонт лестниц, устройство клумб, спортивных и детских площадок, освещение дворов или установка скамеек и беседок.

«Благодаря поддержке правительства мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий — в 2022 году 165 дворов обрели новый вид, в 2023 году — 118. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

Важно отметить, что обновление дворов не выполнялось в дальневосточной столице на протяжении долгих лет. Но, благодаря сразу нескольким программам, в городе активно реализуется ремонт и благоустройство общественных и дворовых пространств. В Приморье успешно действует национальный проект «Жилье и городская среда», инициатива губернатора региона Олега Кожемяко «1000 дворов», а также программа Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока».

«Эти программы благоустройства одни из самых „народных“, так как не только формируются на основе пожеланий жителей, но контролируются ими», — отметили в мэрии Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице активно продвигается ремонт дорог. Еще три улицы заасфальтируют во Владивостоке в ближайшее время. Работы проходят под чутким контролем общественников.

Под чутким контролем: еще три улицы заасфальтируют во Владивостоке в ближайшее время
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Благоустройство#Ремонт дворов#Приморский край#Наш Город
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