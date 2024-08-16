Преображение продолжается: 160 дворов обновят во Владивостоке в 2024 году

По региональной программе «1000 дворов» преобразятся 73 двора в 2024 году. Жители города выбрали то, что именно отремонтируют в рамках проекта, — или дорогу, или детскую площадку, или спортплощадку. А по программе «Благоустройство в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» комплексно обновят пятнадцать территорий, в том числе два участка на улицах Ивановской и Нерчинской, а также один на Партизанском проспекте.