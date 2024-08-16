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Posted 16 августа, 10:43

Published 16 августа, 10:43

Modified 16 августа, 10:43

Updated 16 августа, 10:43

Свет вернется во все дома Приморья до конца этих суток — правительство

Свет вернется во все дома Приморья до конца этих суток — правительство

16 августа 2024, 10:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Электроэнергия
Жителям Приморья дали ответ, когда свет вернется во все дома. Электричества нет уже более трех часов.

Правительство Приморского края сообщает, что Олег Кожемяко провел оперативное совещание по отключению электроэнергии в Приморье. Как докладывают энергетики, часть региона уже получили свет — Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.

Сейчас запитывается подстанция «Загородная» во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что прокуратура начала проверку отключений света и связи в Приморье.

«Блэкаут в Приморье: прокуратура начала проверку отключений света и связи»
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#Новости#Проверка#Владивосток#Электроэнергия#Прокуратура#Олег Кожемяко#Правительство#Свет#Приморский край#Энергетики#Приморье#Происшествия#Отключение#Подстанция
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