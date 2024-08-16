Свет вернется во все дома Приморья до конца этих суток — правительство

Posted 16 августа, 10:43
Published 16 августа, 10:43
Modified 16 августа, 10:43
Updated 16 августа, 10:43
Правительство Приморского края сообщает, что Олег Кожемяко провел оперативное совещание по отключению электроэнергии в Приморье. Как докладывают энергетики, часть региона уже получили свет — Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.
Сейчас запитывается подстанция «Загородная» во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток.