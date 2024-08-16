«Блэкаут в Приморье»: прокуратура начала проверку отключений света и связи

В связи с распространением непроверенной информации в социальных сетях, прокуратура настоятельно рекомендует жителям Приморья полагаться исключительно на сообщения, публикуемые в официальных аккаунтах органов власти и специальных служб.Подробности ситуации уточняются. Прокуратура Приморского края продолжает следить за развитием событий и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и информирования населения.