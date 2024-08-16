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Posted 16 августа, 09:33

Published 16 августа, 09:33

Modified 1 сентября, 03:51

Updated 1 сентября, 03:51

«Блэкаут в Приморье»: прокуратура начала проверку отключений света и связи

«Блэкаут в Приморье»: прокуратура начала проверку отключений света и связи

16 августа 2024, 09:33
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
Прокуратура Приморского края инициировала проверку по факту прекращения энергоснабжения и перебоев в работе сотовой связи на территории региона. Представитель надзорного ведомства незамедлительно принял участие в заседании краевой комиссии по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в районе 17:15 Приморский край был обесточен.

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Сейчас уже идёт подключение городов и отдельных домов.

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В настоящее время:

  • Прокуратура контролирует процесс оперативного восстановления работы энергосистем и связи в Приморском крае.
  • Ведомство призывает жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
  • Гражданам рекомендуется остерегаться фейковых новостей и доверять только официальным источникам информации.

В связи с распространением непроверенной информации в социальных сетях, прокуратура настоятельно рекомендует жителям Приморья полагаться исключительно на сообщения, публикуемые в официальных аккаунтах органов власти и специальных служб.Подробности ситуации уточняются. Прокуратура Приморского края продолжает следить за развитием событий и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и информирования населения.

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