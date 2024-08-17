Китайские машины резко подорожают: что делать покупателям Приморья — мнение экспертов

По данным специалистов, совсем скоро автомобили подорожают на 10 процентов из-за проблем с проведением платежей, которые «зависают» между двух стран. Порой деньги застревают на пару месяцев, затем могут возвратиться к покупателю или уйти к продавцу. Более того, на ценообразование повлияло и повышение ключевой ставки в Центробанке.