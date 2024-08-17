Китайские машины резко подорожают: что делать покупателям Приморья — мнение экспертов

Posted 17 августа, 03:33
Published 17 августа, 03:33
Modified 17 августа, 03:35
Updated 17 августа, 03:35
На российском автомобильном поприще ожидаются перемены, которые негативно скажутся на кошельках потребителей. По данным специалистов, китайские машины, которые набирают популярность в стране, резко подорожают. Что же предпринять приморским автомобилистам? Обновлять сейчас транспорт или надеяться, что ситуация не изменится кардинально? — разбиралось издание Новые известия.
По данным специалистов, совсем скоро автомобили подорожают на 10 процентов из-за проблем с проведением платежей, которые «зависают» между двух стран. Порой деньги застревают на пару месяцев, затем могут возвратиться к покупателю или уйти к продавцу. Более того, на ценообразование повлияло и повышение ключевой ставки в Центробанке.
То есть, если новая машина стоит 3 500 000 рублей, то, накинув 10 процентов к сумме, получается 3 850 000 рублей. Страшное подорожание. Важно отметить, что по мнению экспертов, это только начало.
Утилизационный сбор увеличит стоимость еще на 25 процентов. С 1 октября 2024 года покупка авто станет весьма дорогим удовольствием.
Что же делать приморцам? Бежать ли в салон или в банк для оформления займа? Специалисты считают, что ажиотаж тут ни к чему. Если рост цен из-за проблем с платежами вполне вероятен, то повышение утильсбора еще под вопросом. Законопроект активно обсуждается с 20 августа 2024 года.
Некоторые эксперты считают, что с таким нововведением к 2030 году только 5 — 7 процентов россиян смогут позволить себе покупку нового автомобиля. Так что пока не стоит влазить в долги, чтобы приобрести железную «ласточку», ведь исход баталий вокруг утильсбора еще не ясен.
Есть смысл подождать до следующего года, если покупка машины не имеет срочный характер. Цены не станут ниже, но, может быть, они не вырастут за год. Важно отметить, что брать автокредиты тоже не стоит, сейчас они экстремально дорогие.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что развитие авторынка обсудят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Организаторы международного мероприятия уделят особое внимание сотрудничеству России и Китая на автомобильном поприще. Участники обсудят также обслуживание, страхование клиентов и двусторонний автомобильный туризм.