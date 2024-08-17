Ночные «смотрины» обернулись бессонной ночью для жителей Владивостока — видео

Posted 17 августа, 05:08
Published 17 августа, 05:08
Modified 17 августа, 05:10
Updated 17 августа, 05:10
Жители дома №21 на Шилкинской, судя по информации в новых медиа, не могли спокойно спать. Подростки на двухколесном транспорте нарушали тишину в весьма поздний час, сообщили очевидцы.
Мопедисты и мотоциклисты буквально «оккупировали» остановку «Перекресток», выполняя трюки для того, чтобы впечатлить девушек, отметили в социальных сетях. Удалось ли парням привлечь дам — неизвестно. Но они точно привлекли внимание жильцов рядом стоящего дома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самокатчики вновь разозлили автомобилистов в дальневосточной столице.