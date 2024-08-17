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Posted 17 августа, 05:08

Published 17 августа, 05:08

Modified 17 августа, 05:10

Updated 17 августа, 05:10

Мопедисты пытались привлечь дам, но разозлили жителей многоэтажки в Приморье

Ночные «смотрины» обернулись бессонной ночью для жителей Владивостока — видео

17 августа 2024, 05:08
Фото: 1MI.

Мопедисты пытались привлечь дам, но разозлили жителей многоэтажки в Приморье

Сюжет
Подростки
Подростки демонстрировали трюки на мотоциклах, чтобы впечатлить девушек во Владивостоке. Жильцы рядом стоящего дома тоже оценили умения лихачей.

Жители дома №21 на Шилкинской, судя по информации в новых медиа, не могли спокойно спать. Подростки на двухколесном транспорте нарушали тишину в весьма поздний час, сообщили очевидцы.

Мопедисты и мотоциклисты буквально «оккупировали» остановку «Перекресток», выполняя трюки для того, чтобы впечатлить девушек, отметили в социальных сетях. Удалось ли парням привлечь дам — неизвестно. Но они точно привлекли внимание жильцов рядом стоящего дома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самокатчики вновь разозлили автомобилистов в дальневосточной столице.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Социальные сети#Подростки#Мотоциклы#Приморский край#Очевидцы
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