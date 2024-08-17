Ночные «смотрины» обернулись бессонной ночью для жителей Владивостока — видео

Мопедисты и мотоциклисты буквально «оккупировали» остановку «Перекресток», выполняя трюки для того, чтобы впечатлить девушек, отметили в социальных сетях. Удалось ли парням привлечь дам — неизвестно. Но они точно привлекли внимание жильцов рядом стоящего дома.