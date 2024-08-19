Демешин улучшает качество жизни людей в Николаевском районе

Posted 19 августа, 07:06
Published 19 августа, 07:06
Modified 19 августа, 07:08
Updated 19 августа, 07:08
Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Николаевский район, там он провел беседу с местными жителями. Среди прочего, он посетил школу, библиотеку, ТЭЦ, больницу, набережную, рыбокомбинат и строящийся просветительский центр.
Свой приезд в Николаевский район глава региона начал с проверки готовности школы №4 к новому учебному году. Родители местных учеников попросили Дмитрия Демешина помочь с обновлением оборудования в школьной столовой. В ответ на это врио губернатора объявил о планируемом капитальном ремонте учебного заведения в 2027–2028 годах, в ходе которого обновят и весь пищеблок. Важно отметить, что в 2024 году в школе запустят центр «Точка роста» со специализацией в естественно-научной области.
Помимо этого, Дмитрий Демешин присутствовал на открытии духовно-просветительского центра Николаевской-на-Амуре епархии Русской православной церкви, которое провел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. В ходе мероприятия врио губернатора заявил о намерении правительства региона продолжать укреплять взаимодействие с церковью. Кроме того, Дмитрий Демешин посетил местную модельную библиотеку, открытие которой запланировано на 1 октября текущего года, ее благоустроили в рамках реализации национального проекта «Культура».
Также врио губернатора Хабаровского края осмотрел ход строительства городской набережной на побережье Амура, где скоро появится новое пространство, сочетающее современность с историческим наследием. Открытие запланировано на 30 ноября текущего года, однако подрядная компания обещает завершить работы уже к концу сентября.
Далее Дмитрий Демешин посетил Николаевскую центральную районную больницу, где объявил о выделении средств из резервного фонда для расширения приема абитуриентов-целевиков в ДВГМУ. Кроме того, он осмотрел строительство нового корпуса больницы и потребовал завершить все работы до 15 декабря текущего года. На данный момент на объекте заняты 120 человек, проведены работы по благоустройству территории, там также ведется прокладка инженерных коммуникаций и идут внутренние отделочные работы.
Затем глава региона посетил Восточный рыбокомбинат в поселке Чныррах, который является резидентом территории опережающего развития «Хабаровск» и участвует в проекте «Доступная рыба». Представители комбината выразили беспокойство по поводу изменений в законодательстве, которые могут повлечь за собой увеличение платежей за использование рыболовных участков. В ответ на это Дмитрий Демешин заявил о своей готовности защищать интересы рыбодобытчиков на федеральном уровне.
Также врио губернатора посетил Николаевскую ТЭЦ, изучил работу станции и пообщался с ее сотрудниками. С 2008 года ТЭЦ функционирует на газе, однако процесс полной газификации и модернизации продолжается. Проблемы с теплоснабжением в Николаевске-на-Амуре сохраняются из-за износа инженерных сетей в городе. АО «ДГК» взяло на себя обязательства по ремонту местных теплосетей для обеспечения надежного теплоснабжения. Также город может развивать производство благодаря избыточной электрогенерации на ТЭЦ.
По завершении своего визита в Николаевский район Дмитрий Демешин провел встречу с местными жителями, это уже стало традицией. Они высказывали волнения по поводу недостатка речных теплоходов на воздушной подушке. В ответ глава края выразил необходимость возрождения гражданского судостроения и судоремонта в Хабаровском крае. Также жителям пообещали увеличить частоту рейсов в Благовещенск и на маршруте Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, оба маршрута будут субсидировать.
Также региональные власти намерены восстановить мосты через реки Половинка и Верхняя Патха, которые находятся на дороге к поселку Озерпах. В течение ближайших двух лет запланировано привести в порядок два участка дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре (с 20 до 40 и с 40 до 60 километра). Всю трассу предполагается полностью отремонтировать к 2030 году. Кроме того, Дмитрий Демешин поручил главе района снести несколько аварийных и опасных для жизни строений в Николаевске-на-Амуре, а также дал задание ввести в эксплуатацию новый дом на 90 квартир на улице Орлова.
В целом Дмитрий Демешин старается уделять одинаковое внимание всем районам в Хабаровском крае. Поэтому он регулярно посещает муниципалитеты, осматривает местные социальные, производственные и коммунальные объекты, а также активно общается с местными жителями и узнает у них о насущных проблемах. Врио губернатора выгодно выделяет то, что обсуждает он не только достижения региона, но и его проблемы.