Демешин улучшает качество жизни людей в Николаевском районе

Также региональные власти намерены восстановить мосты через реки Половинка и Верхняя Патха, которые находятся на дороге к поселку Озерпах. В течение ближайших двух лет запланировано привести в порядок два участка дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре (с 20 до 40 и с 40 до 60 километра). Всю трассу предполагается полностью отремонтировать к 2030 году. Кроме того, Дмитрий Демешин поручил главе района снести несколько аварийных и опасных для жизни строений в Николаевске-на-Амуре, а также дал задание ввести в эксплуатацию новый дом на 90 квартир на улице Орлова.