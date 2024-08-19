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Posted 19 августа, 04:03

Published 19 августа, 04:03

Modified 19 августа, 04:05

Updated 19 августа, 04:05

Тропический шторм JONGDARI движется в сторону Приморского края

Штормовое предупреждение: новый тропический вихрь JONGDARI идет в сторону Приморья

19 августа 2024, 04:03
Фото: pxhere.com

Тропический шторм JONGDARI движется в сторону Приморского края

Сюжет
Циклон
Тропический шторм образовался в Тихом океане и движется в сторону Приморья. Он достигнет территории края уже через пару дней и принесет сильные дожди.

Утром в Тихом океане сформировался тропический циклон, который получил имя JONGDARI. Максимальная скорость ветра в его центре достигает 19 м/с. Сейчас находится в тропических широтах, но плавно перемещается на север.

Шторм будет двигаться дальше, и к вечеру понедельника, пройдя над южными островами Рюкю, он окажется уже в Восточно-Китайском море. Там он изменит курс на северо-восток, и к утру среды приблизится к западному побережью Корейского полуострова.

Фото: primhydromet

В ночь на 22 августа он достигнет Северной Кореи и столкнется с полярным фронтом, а днем в четверг достигнет Приморского края. Над территорией Приморья шторм задержится на сутки. К вечеру 23 августа исчезнет в северной части Японского моря.

Под воздействием полярного фронта и тропического циклона в Приморье ожидаются обильные осадки. Из-за высокого уровня влажности и перенасыщения почвы водой, реки могут выйти из берегов на 0,3-1,0 м и затопить низины и склоны.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тайфун ударит по Приморью.

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