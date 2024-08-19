Штормовое предупреждение: новый тропический вихрь JONGDARI идет в сторону Приморья

Posted 19 августа, 04:03
Published 19 августа, 04:03
Modified 19 августа, 04:05
Updated 19 августа, 04:05
Утром в Тихом океане сформировался тропический циклон, который получил имя JONGDARI. Максимальная скорость ветра в его центре достигает 19 м/с. Сейчас находится в тропических широтах, но плавно перемещается на север.
Шторм будет двигаться дальше, и к вечеру понедельника, пройдя над южными островами Рюкю, он окажется уже в Восточно-Китайском море. Там он изменит курс на северо-восток, и к утру среды приблизится к западному побережью Корейского полуострова.
В ночь на 22 августа он достигнет Северной Кореи и столкнется с полярным фронтом, а днем в четверг достигнет Приморского края. Над территорией Приморья шторм задержится на сутки. К вечеру 23 августа исчезнет в северной части Японского моря.
Под воздействием полярного фронта и тропического циклона в Приморье ожидаются обильные осадки. Из-за высокого уровня влажности и перенасыщения почвы водой, реки могут выйти из берегов на 0,3-1,0 м и затопить низины и склоны.
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тайфун ударит по Приморью.