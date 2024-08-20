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Posted 19 августа, 23:05

Published 19 августа, 23:05

Modified 20 августа, 01:35

Updated 20 августа, 01:35

Непогода за несколько часов принесла 113 миллиметров воды во Владивосток

Интенсивные дожди и 113 миллиметров воды: как непогода ударила по Владивостоку

19 августа 2024, 23:05
Фото: 1MI

Непогода за несколько часов принесла 113 миллиметров воды во Владивосток

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке к семи утра выпало 113 мм осадков. Во многих районах дождь продолжается, аварийные службы продолжают устранять последствия наступления стихии.

По состоянию на 7 утра, во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков, сообщили в городской администрации.

Дождь не прекращается. По прогнозам специалистов, утром будет идти умеренный дождь, он сохранится до конца первой половины дня.

Аварийные службы продолжают работу по ликвидации последствий стихии.

Жителей и гостей города просят быть осторожными, соблюдать правила безопасности и, если возможно, не выезжать на своем автомобиле.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходило во Владивостоке вечером.

Некоторые районы Владивостока подтоплены, в городе выпал 61 мм осадков
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