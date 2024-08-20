Интенсивные дожди и 113 миллиметров воды: как непогода ударила по Владивостоку

Posted 19 августа, 23:05
Published 19 августа, 23:05
Modified 20 августа, 01:35
Updated 20 августа, 01:35
По состоянию на 7 утра, во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков, сообщили в городской администрации.
Дождь не прекращается. По прогнозам специалистов, утром будет идти умеренный дождь, он сохранится до конца первой половины дня.
Аварийные службы продолжают работу по ликвидации последствий стихии.
Жителей и гостей города просят быть осторожными, соблюдать правила безопасности и, если возможно, не выезжать на своем автомобиле.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходило во Владивостоке вечером.