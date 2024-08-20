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Posted 19 августа, 23:23

Published 19 августа, 23:23

Modified 20 августа, 01:37

Updated 20 августа, 01:37

Рудневский мост оказался затоплен во Владивостоке

Рудневский ушел под воду: мост затопило во Владивостоке — видео

19 августа 2024, 23:23
Фото: 1MI

Рудневский мост оказался затоплен во Владивостоке

Сюжет
Дождь
Сильная непогода принесла в Приморье настоящий потоп. Во Владивостоке оказались затопленными даже мосты.

Многострадальный Рудневский мост ушел под воду из-за сильной непогоды в Приморье. Во Владивостоке выпало слишком много осадков всего за несколько часов, вода просто не успевала уходить.

К пробкам на мосту горожане уже привыкли, но к потопам — совсем нет, и, наверное, не хотелось бы. Автомобилисты ехали, с трудом преодолевая преграды, которые им устроила стихия. Дорога домой вечером в понедельник стала для многих настоящим испытанием.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливень затопил даже подъезды многоэтажек во Владивостоке.

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