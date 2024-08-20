Рудневский ушел под воду: мост затопило во Владивостоке — видео

К пробкам на мосту горожане уже привыкли, но к потопам — совсем нет, и, наверное, не хотелось бы. Автомобилисты ехали, с трудом преодолевая преграды, которые им устроила стихия. Дорога домой вечером в понедельник стала для многих настоящим испытанием.