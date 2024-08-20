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Posted 19 августа, 23:14

Published 19 августа, 23:14

Modified 20 августа, 01:41

Updated 20 августа, 01:41

Вода стоит в подъездах жилых домов во Владивостоке

Воды по колено в подъезде многоэтажки во Владивостоке — фото

19 августа 2024, 23:14
Фото: 1MI

Вода стоит в подъездах жилых домов во Владивостоке

Сюжет
ЖКХ
Жители Владивостока рассказывают о том, что в некоторых домах вода стоит прямо в подъездах. В пятиэтажке на Спортивной воды по колено, люди идут на работу с мокрыми ногами.

Воды в подъезде по колено, она никуда не уходит. Утро после дождика у жителей Спортивной во Владивостоке не задалось.
По словам жильцов дома по адресу Спортивная, 4, на улице все в воде, в подъезде тоже все мокрое.

Фото: vdk_tiger_vladivostok

Как обстоят дела в квартирах, не уточняется. Жителям затопленных районов города остается только пожелать сил и терпения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном подтоплении сразу в нескольких районах Владивостока.

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