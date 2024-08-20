Воды по колено в подъезде многоэтажки во Владивостоке — фото

Posted 19 августа, 23:14
Published 19 августа, 23:14
Modified 20 августа, 01:41
Updated 20 августа, 01:41
Воды в подъезде по колено, она никуда не уходит. Утро после дождика у жителей Спортивной во Владивостоке не задалось.
По словам жильцов дома по адресу Спортивная, 4, на улице все в воде, в подъезде тоже все мокрое.
Как обстоят дела в квартирах, не уточняется. Жителям затопленных районов города остается только пожелать сил и терпения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном подтоплении сразу в нескольких районах Владивостока.