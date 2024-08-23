Адмирал Сиденко поздравил шахтёров Артёма с профессиональным праздником

Адмирал подчеркивает важность командной работы в решении проблем людей, считая, что только совместными усилиями можно достичь значимых результатов и улучшить качество жизни граждан. Он известен своей активной гражданской позицией и постоянным взаимодействием с жителями региона, всегда открыт для общения, что способствует укреплению доверия и взаимопонимания между властями и местным населением.