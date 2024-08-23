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Posted 23 августа, 05:53

Published 23 августа, 05:53

Modified 1 сентября, 03:47

Updated 1 сентября, 03:47

Адмирал Сиденко поздравил шахтёров Артёма с профессиональным праздником

Адмирал Сиденко поздравил шахтёров Артёма с профессиональным праздником

23 августа 2024, 05:53
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Профессиональный праздник
23 августа в городе Артём адмирал Константин Сиденко принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику шахтёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После церемонии адмирал выступил на митинге, посвящённом Дню шахтёра, где поздравил горожан и работников отрасли.

На митинге у здания администрации Артёма адмирал Сиденко выразил признательность шахтёрам и ветеранам отрасли, подчеркнув важность и сложность их профессии. Он пожелал всем присутствующим долгих лет жизни, здоровья и мирного неба, отметив, что шахтёрская работа требует огромной самоотверженности и мужества.

Фото: vostokmedia.com

К поздравлениям присоединились мэр Артёма Вячеслав Квон, председатель думы города Наталья Волкова, а также заместитель председателя Совета ветеранов пенсионеров войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Артёма Александр Аксенов. Они выразили благодарность и пожелали шахтёрам успехов в их нелёгком труде.

Фото: предоставлено для «Восток-Медиа»

Константин Сиденко — адмирал запаса, активно участвующий в общественной жизни и развитии региона. Он регулярно принимает участие в важных проектах, направленных на улучшение жизни людей. Одним из значимых достижений стало его личное участие в защите проекта строительства микрорайона «Снеговая Падь» в Министерстве обороны, что позволило получить необходимое финансирование и начать строительство.

Адмирал подчеркивает важность командной работы в решении проблем людей, считая, что только совместными усилиями можно достичь значимых результатов и улучшить качество жизни граждан. Он известен своей активной гражданской позицией и постоянным взаимодействием с жителями региона, всегда открыт для общения, что способствует укреплению доверия и взаимопонимания между властями и местным населением.

Таким образом, деятельность Константина Сиденко направлена на развитие инфраструктуры и решение социальных вопросов в регионе. Его опыт позволяет эффективно участвовать в различных проектах и инициативах, направленных на благо общества.

Константин Сиденко: Только командная работа позволяет решать проблемы людей
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