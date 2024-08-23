Как в Приморье мёд добывают? : пчёлы на пасеке «рассказали» о секретах своего дела

За свою жизнь одна пчела заготавливает примерно чайную ложку мёда. Если год выдался хорошим, то за сезон с одного улья можно собрать около 100 кг. Покупают местный продукт не только в Приморье и на Дальнем Востоке, но и за рубежом. Глава региона Олег Кожемяко отметил, что совсем недавно — во времена СССР — Приморье экспортировало 13 тысяч тонн мёда в год. Сегодня в мире спрос на экологически чистые региональные продукты невероятно высок. И значит, Приморье просто не имеет права упустить свой шанс: