Как в Приморье мёд добывают? : пчёлы на пасеке «рассказали» о секретах своего дела

Posted 23 августа, 01:25
Published 23 августа, 01:25
Modified 23 августа, 01:29
Updated 23 августа, 01:29
В селе Тихоречное Анучинского района не так давно откачали последний мёд в этом сезоне. Владелец пасеки Андрей Сколов — счастливый отец троих дочерей и пчеловод с большим стажем в 39 лет. В 2015 году мужчина основал компанию по производству мёда. Сейчас его пасека состоит из 67 ульев. В одном «домике» живет одна пчелосемья, которая состоит из матки, 2 тысяч трутней и от 20 до 80 тысяч пчёл.
«Каждый улей — это отдельное государство со своим правителем, армией, рабочими, няньками, дворниками. Все заняты своим делом», — отметил Андрей Сколов.
Для того, чтобы во время процесса откачки мёда «государство» не беспокоилось и не мешало работе, пчеловоды используют специальное приспособление — дымарь. Устройство испускает дым, как правило, от тлеющего гриба трутовика, и успокаивает тружениц улья.
При этом важно знать меру и не навредить никому — ни рабочим пчёлам, ни матке, ни трутням. К слову, несмотря на то, что последних часто называют бездельниками, в жизни улья они играют важную роль:
«Мужчине, который лежит на диване, говорят, что он ленивый, как трутень. Я в корне с этим не согласен, потому что не достоин он этого звания. Трутень утром ест вылетает на облет пасеки. Если он увидел матку, то должен ее догнать и оплодотворить, после этого умирает. Ради продолжения жизни семьи трутни жертвуют своими жизнями. Это настоящие мужчины», — рассказал пчеловод.
За свою жизнь одна пчела заготавливает примерно чайную ложку мёда. Если год выдался хорошим, то за сезон с одного улья можно собрать около 100 кг. Покупают местный продукт не только в Приморье и на Дальнем Востоке, но и за рубежом. Глава региона Олег Кожемяко отметил, что совсем недавно — во времена СССР — Приморье экспортировало 13 тысяч тонн мёда в год. Сегодня в мире спрос на экологически чистые региональные продукты невероятно высок. И значит, Приморье просто не имеет права упустить свой шанс:
«Надо поддерживать и развивать пчеловодство, выходить на биржу, чтобы экологически чистый приморский мёд был широко представлен не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил губернатор Приморского края.
Культовый статус в Приморье долгие годы удерживает мёд из нектара липы — главного растения-медоноса. Тем не менее, популярность пользуются также темные сорта и «таёжное разнотравье». Каждый вид мёда обладает уникальными вкусом и запахом, и полезными свойствами:
«Липа полезна для верхних дыхательных путей. Она сильными антибактерицидными свойствами обладает. Темные сорта меда очень хорошо участвуют в кроветворной функции, полезны для сердца. Каждый сорт меда несет энергию и полезные свойства растения, с которыми работали пчёлы», — отметил Андрей Сколов.
Вместе с журналистами пчеловод собрал последний в этом сезоне мёд: цветение растений подходит к концу, и нектара пчёлы приносят все меньше труженицам еще нужно заготовить себе еду на зиму — семье потребуется около 20 кг, чтобы пережить холода.
Перед тем, как начать сам процесс откачивания мёда, соты необходимо «распечатать» — срезать восковые крышечки. После этого пластины устанавливаются в ручную или автоматизированную медогонку, которая работает как центрифуга. Мёд остается в баке и сливается, а соты отправляют обратно в улей.
Стоит отметить, что мёд — это не все, что производят на пасеке. На него, как отметил Андрей Сколов, приходится от 40 до 50 процентов прибыли. Оставшуюся часть составляют воск, прополис, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Их ценят как в изначальном виде, так и переделанными в различные косметические средства.
Из четырех пластин удалось собрать целую тарелку чистого таёжного мёда. Нектар для него пчёлы собирали с диморфанта, вероники сибирской, золотарника и элеутерококка — на выходе получилось вкусное разнотравье. Оценить слаженную работу тружениц улья можно традиционным русским способом — с чаем и блинами.
Напомним, 24 августа в селе Анучино — медовой столице Приморского края пройдет тематический фестиваль. Гости попробуют продукты местных пчеловодов и определят лучший мёд в крае.