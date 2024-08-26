Еще одна наглая рыбина приставала к отдыхающим в Приморье — видео

Posted 26 августа, 09:56
Published 26 августа, 09:56
Modified 26 августа, 09:58
Updated 26 августа, 09:58
В районе мыса Тобизина в Приморском крае отдыхающие обнаружили еще одну нахальную акулу. Она плавала вокруг бота.
Женщина, снимавшая видео, сообщила, что перед началом съемки она плавала и ныряла с лодки. Ей несказанно повезло — встретиться с такой рыбой в воде очень опасно.
Есть предположения, что это вновь была акула Мако, эта разновидность не самая спокойная. В Приморье люди уже сталкивались с их агрессией.
Ранее «Восток-Медиа» писало о рыбаках, которым чудом удалось спастись от хищной рыбы в Приморье.