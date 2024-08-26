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Posted 26 августа, 09:56

Published 26 августа, 09:56

Modified 26 августа, 09:58

Updated 26 августа, 09:58

Акулу мако заметили в акватории Владивостока в Приморском крае

Еще одна наглая рыбина приставала к отдыхающим в Приморье — видео

26 августа 2024, 09:56
Фото: pxhere.com

Акулу мако заметили в акватории Владивостока в Приморском крае

Сюжет
Акулы
Хищная рыба подплыла вплотную к отдыхающим в Приморье. Очевидцы предполагают, что это была акула мако.

В районе мыса Тобизина в Приморском крае отдыхающие обнаружили еще одну нахальную акулу. Она плавала вокруг бота.

Женщина, снимавшая видео, сообщила, что перед началом съемки она плавала и ныряла с лодки. Ей несказанно повезло — встретиться с такой рыбой в воде очень опасно.

Видео: DPS VL.

Есть предположения, что это вновь была акула Мако, эта разновидность не самая спокойная. В Приморье люди уже сталкивались с их агрессией.

Ранее «Восток-Медиа» писало о рыбаках, которым чудом удалось спастись от хищной рыбы в Приморье.

Рыбаки чудом сумели спастись от хищной рыбы в Приморье — видео
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