И камеры не постеснялся: в Приморье «воришка» продемонстрировал любовь к деликатесам

Posted 27 августа, 00:47
Published 27 августа, 00:47
Modified 27 августа, 00:49
Updated 27 августа, 00:49
Еноты из приморского парка восхитили жителей региона. А рациону хищника наверняка позавидовали любители морепродуктов.
На камеру попал зверек с черной маской вокруг глаз, который лакомился крабом. Оказывается, еноты любят морские деликатесы.
«Крабы, ракушки, креветки — вот от чего никогда не откажутся еноты, даже самые стеснительные», — отметили в telegram-канале организации.
Более того, у животного очень чувствительные лапки. Поэтому, добывать вкусности из труднодоступных мест не составляет труда для милого хищника.