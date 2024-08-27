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Posted 27 августа, 00:47

Published 27 августа, 00:47

Modified 27 августа, 00:49

Updated 27 августа, 00:49

Милый енот показал настоящую любовь к морским изыскам в Приморском крае

И камеры не постеснялся: в Приморье «воришка» продемонстрировал любовь к деликатесам

27 августа 2024, 00:47
Фото: 1MI

Милый енот показал настоящую любовь к морским изыскам в Приморском крае

Сюжет
Крабы
У обитателей Приморского края любовь к морепродуктам, наверное, в крови. Даже еноты, не взирая на камеры, с удовольствием поедают элитные лакомства.

Еноты из приморского парка восхитили жителей региона. А рациону хищника наверняка позавидовали любители морепродуктов.

На камеру попал зверек с черной маской вокруг глаз, который лакомился крабом. Оказывается, еноты любят морские деликатесы.

«Крабы, ракушки, креветки — вот от чего никогда не откажутся еноты, даже самые стеснительные», — отметили в telegram-канале организации.

Более того, у животного очень чувствительные лапки. Поэтому, добывать вкусности из труднодоступных мест не составляет труда для милого хищника.

Видео: lions_park.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рогатые грибники замечены в лесах Приморского края.

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