И камеры не постеснялся: в Приморье «воришка» продемонстрировал любовь к деликатесам

Милый енот показал настоящую любовь к морским изыскам в Приморском крае

Сюжет Крабы

У обитателей Приморского края любовь к морепродуктам, наверное, в крови. Даже еноты, не взирая на камеры, с удовольствием поедают элитные лакомства.