В обновленные школы отправятся школьники Владивостока в новом учебном году

Posted 27 августа, 03:22
Published 27 августа, 03:22
Modified 27 августа, 06:16
Updated 27 августа, 06:16
В дальневосточной столице подходят к концу ремонтные работы в двух муниципальных школах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Рабочие бригады трудятся в центре образования «Ступени» и в школе №80.
В ЦО «Ступени» закончен ремонт столовой и пищеблока. Осталось закрепить плинтуса, постелить линолеум и снять пленку с новых окон.
«Подготовка к встрече наших детей уже началась, рабочие приступили к помывке помещения пищеблока. Со дня на день будем подключать кухонную технику и устанавливать столовый гарнитур», - рассказали специалисты образовательного учреждения.
Более того, в организации завершается обновление входа в здание и капитальный ремонт стадиона. Теперь спортивное пространство оснащено тренажерами, также на территории центра почти уложили футбольное покрытие. Все запланированные работы планируют завершить к началу учебного года.
В школе №80 заканчивают ремонт кровли здания. В пищеблоке и обеденном зале тоже финальная стадия работ. После покраски стен строители приступят к санитарным работам.
Территория учреждения тоже преобразилась. Рабочие уже обновили баскетбольную площадку. Совсем скоро мэрия найдет подрядчика, который модернизирует волейбольное поле.
Важно отметить, что в 2024 году в краевой столице запланированы капитальные ремонтные работы в нескольких школах. Например, в 21-й школе уже завершен ремонт столовой и спортзала. Также в учреждении обновили оборудование в кабинетах биологии и информатики.