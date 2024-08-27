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Posted 27 августа, 03:22

Published 27 августа, 03:22

Modified 27 августа, 06:16

Updated 27 августа, 06:16

В обновленные школы отправятся школьники Владивостока в новом учебном году

В обновленные школы отправятся школьники Владивостока в новом учебном году

27 августа 2024, 03:22
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
Сюжет
Ремонт
Ремонтные работы в муниципальных образовательных организациях подходят к концу во Владивостоке. Ученики приступят к занятиям в обновленных школах.

В дальневосточной столице подходят к концу ремонтные работы в двух муниципальных школах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Рабочие бригады трудятся в центре образования «Ступени» и в школе №80.

В ЦО «Ступени» закончен ремонт столовой и пищеблока. Осталось закрепить плинтуса, постелить линолеум и снять пленку с новых окон.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«Подготовка к встрече наших детей уже началась, рабочие приступили к помывке помещения пищеблока. Со дня на день будем подключать кухонную технику и устанавливать столовый гарнитур», - рассказали специалисты образовательного учреждения.

Более того, в организации завершается обновление входа в здание и капитальный ремонт стадиона. Теперь спортивное пространство оснащено тренажерами, также на территории центра почти уложили футбольное покрытие. Все запланированные работы планируют завершить к началу учебного года.

В школе №80 заканчивают ремонт кровли здания. В пищеблоке и обеденном зале тоже финальная стадия работ. После покраски стен строители приступят к санитарным работам.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Территория учреждения тоже преобразилась. Рабочие уже обновили баскетбольную площадку. Совсем скоро мэрия найдет подрядчика, который модернизирует волейбольное поле.

Важно отметить, что в 2024 году в краевой столице запланированы капитальные ремонтные работы в нескольких школах. Например, в 21-й школе уже завершен ремонт столовой и спортзала. Также в учреждении обновили оборудование в кабинетах биологии и информатики.

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