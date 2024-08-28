Андрей Субботин: В здравоохранении края произошли колоссальные изменения

Posted 28 августа, 05:31
Published 28 августа, 05:31
Modified 1 сентября, 03:50
Updated 1 сентября, 03:50
«За эти годы колоссальные изменения произошли, в том числе и в Хабаровском крае. У нас на сегодняшний день имеется возможность оказать современную и высокотехнологичную медицинскую помощь любому жителю Хабаровского края», — сообщил Андрей Субботин.
По словам главврача, позитивные изменения стали возможны благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ, а также значительному увеличению финансирования отрасли.
Субботин отметил, что особое внимание сейчас уделяется развитию первичного звена здравоохранения, где еще сохраняются определенные проблемы. Он подчеркнул, что на решение этих вопросов направлены значительные ресурсы.
«Да, у нас еще есть недоработки на уровне первичного звена, никто не отрицает этого, но именно в первичное звено сегодня вкладываются большие ресурсы для исправления ситуации. И все национальные проекты продолжаются и усиливаются в плане своего финансового подкрепления», — рассказал Андрей Субботин.