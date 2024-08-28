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Posted 28 августа, 05:31

Published 28 августа, 05:31

Modified 1 сентября, 03:50

Updated 1 сентября, 03:50

Андрей Субботин: В здравоохранении края произошли колоссальные изменения

Андрей Субботин: В здравоохранении края произошли колоссальные изменения

28 августа 2024, 05:31
Фото: AUSubbotin
Сюжет
Медицина
Главный врач Хабаровской краевой клинической больницы №1 имени профессора Сергеева Андрей Субботин дал оценку изменениям в сфере здравоохранения Хабаровского края. Он отметил значительный прогресс в этой области за последние годы.
«За эти годы колоссальные изменения произошли, в том числе и в Хабаровском крае. У нас на сегодняшний день имеется возможность оказать современную и высокотехнологичную медицинскую помощь любому жителю Хабаровского края», — сообщил Андрей Субботин.

По словам главврача, позитивные изменения стали возможны благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ, а также значительному увеличению финансирования отрасли.

Субботин отметил, что особое внимание сейчас уделяется развитию первичного звена здравоохранения, где еще сохраняются определенные проблемы. Он подчеркнул, что на решение этих вопросов направлены значительные ресурсы.

«Да, у нас еще есть недоработки на уровне первичного звена, никто не отрицает этого, но именно в первичное звено сегодня вкладываются большие ресурсы для исправления ситуации. И все национальные проекты продолжаются и усиливаются в плане своего финансового подкрепления», — рассказал Андрей Субботин.
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