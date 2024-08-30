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Posted 30 августа, 01:57

Published 30 августа, 01:57

Modified 30 августа, 04:11

Updated 30 августа, 04:11

Лестницу отремонтировали в кратчайшие сроки во Владивостоке

Красота и удобная развязка: 100-метровая лестница появилась во Владивостоке

30 августа 2024, 01:57
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Лестницу отремонтировали в кратчайшие сроки во Владивостоке

Сюжет
Наш Город
В разных районах Владивостока кипят ремонтные работы. Совсем недавно строители завершили обновление лестницы, причем преображение объекта заняло всего три недели.

Компания-подрядчик в сжатые сроки возвела новую лестницу на Тухачевского в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба городской администрации. Сооружение для пешеходов связывает три дома: 24, 58 и 60. 161 ступенька уместились в 100 метрах.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода отметил, что городской элемент давно нуждался в ремонте.

«Сейчас работы завершаются. Новую лестницу возвели за три недели. Думаю, что она прослужит долго жителям района», — добавил он.

Жителей района порадовало обновление лестницы. Горожане заявили, что сейчас передвигаться по ней стало значительно лучше.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«Раньше все ступеньки были разрушены, из-за этого сложно было. Теперь лестница стала намного шире и красивее», — отметила жительница района Анна.

К слову, в 2024 году отремонтируют почти 70 лестниц во Владивостоке. На сегодняшний день около 50 объектов уже преобразились.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Днепровской активно продвигается ремонт подпорной стены, которая обрушилась после осадков в прошлом году. Строители уже готовят основание для укрепления сооружения. И совсем скоро приступят к возведению новой конструкции из железобетонных блоков.

Капитальный ремонт: обвалившуюся подпорную стену восстанавливают во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Лестница#Приморский край#Наш Город
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