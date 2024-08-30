Красота и удобная развязка: 100-метровая лестница появилась во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Днепровской активно продвигается ремонт подпорной стены, которая обрушилась после осадков в прошлом году. Строители уже готовят основание для укрепления сооружения. И совсем скоро приступят к возведению новой конструкции из железобетонных блоков.