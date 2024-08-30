Красота и удобная развязка: 100-метровая лестница появилась во Владивостоке

Posted 30 августа, 01:57
Published 30 августа, 01:57
Modified 30 августа, 04:11
Updated 30 августа, 04:11
Компания-подрядчик в сжатые сроки возвела новую лестницу на Тухачевского в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба городской администрации. Сооружение для пешеходов связывает три дома: 24, 58 и 60. 161 ступенька уместились в 100 метрах.
Заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода отметил, что городской элемент давно нуждался в ремонте.
«Сейчас работы завершаются. Новую лестницу возвели за три недели. Думаю, что она прослужит долго жителям района», — добавил он.
Жителей района порадовало обновление лестницы. Горожане заявили, что сейчас передвигаться по ней стало значительно лучше.
«Раньше все ступеньки были разрушены, из-за этого сложно было. Теперь лестница стала намного шире и красивее», — отметила жительница района Анна.
К слову, в 2024 году отремонтируют почти 70 лестниц во Владивостоке. На сегодняшний день около 50 объектов уже преобразились.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Днепровской активно продвигается ремонт подпорной стены, которая обрушилась после осадков в прошлом году. Строители уже готовят основание для укрепления сооружения. И совсем скоро приступят к возведению новой конструкции из железобетонных блоков.