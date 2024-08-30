Вертолеты гудят над отдыхающими: что происходит на пляжах Ливадии в Приморье? — видео

Posted 30 августа, 04:22
Published 30 августа, 04:22
Modified 30 августа, 04:24
Updated 30 августа, 04:24
Над побережьем Приморья проносятся вертолеты. Они парят над пляжем, представляя отдыхающим удивительное зрелище.
Люди на берегу с интересом следят за «шоу» в воздухе. Гул от лопастей разносится над волнами. Такое необычное зрелище приковало внимание отдыхающих и оставило незабываемые впечатления.
Откуда и куда летят пилоты, неизвестно. Но отдыхающие предполагают, что вертолеты осматривали местность.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае заметили очень необычный водный транспорт.