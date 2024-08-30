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Posted 30 августа, 04:22

Published 30 августа, 04:22

Modified 30 августа, 04:24

Updated 30 августа, 04:24

Вертолеты парят над пляжем Ливадии в Приморском крае

Вертолеты гудят над отдыхающими: что происходит на пляжах Ливадии в Приморье? — видео

30 августа 2024, 04:22
Фото: 1MI

Вертолеты парят над пляжем Ливадии в Приморском крае

Сюжет
Погода
Грохот лопастей раздался над одним из самых популярных пляжей в Приморье. Откуда и зачем прилетели вертолеты, гадают отдыхающие.

Над побережьем Приморья проносятся вертолеты. Они парят над пляжем, представляя отдыхающим удивительное зрелище.

Люди на берегу с интересом следят за «шоу» в воздухе. Гул от лопастей разносится над волнами. Такое необычное зрелище приковало внимание отдыхающих и оставило незабываемые впечатления.

Видео: pogoda_25_region.

Откуда и куда летят пилоты, неизвестно. Но отдыхающие предполагают, что вертолеты осматривали местность.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае заметили очень необычный водный транспорт.

Летают прямо по морю: новый вид необычного транспорта заметили в Приморье — видео
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#Общество#Видео#Погода#Тихоокеанский флот#Пляжи#Вертолеты#Приморский край#Ливадия#Приморье#Метеорология
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