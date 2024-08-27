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Posted 27 августа, 00:56

Published 27 августа, 00:56

Modified 27 августа, 00:58

Updated 27 августа, 00:58

Двух человек на удивительных досках, парящих над водой, видели в Приморье

Летают прямо по морю: новый вид необычного транспорта заметили в Приморье — видео

27 августа 2024, 00:56
Фото: Изображение Midjourney

Двух человек на удивительных досках, парящих над водой, видели в Приморье

Сюжет
Отдых
Необычный транспорт заметили в Приморском крае. Люди летали над водой на досках и привлекли внимание других отдыхающих.

В акватории Владивостока заметили двух молодых людей на очень необычном транспорте. Удивительная доска, которая поднимается над поверхностью воды, очень быстро мчала парней. Очевидцы шутили, что так они с ветерком объезжают пробки в душном городе.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Выяснилось, что это не чудеса, а давно существующий вид транспорта — гидрофойл. Они поднимают человека на доске над водой и достаточно быстро разгоняются. Увидеть такое в Приморье все еще удивительно — здесь люди предпочитают привычные сапы и каяки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отдыхающие встретили огромную хищную рыбу в Приморье.

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