Летают прямо по морю: новый вид необычного транспорта заметили в Приморье — видео

Выяснилось, что это не чудеса, а давно существующий вид транспорта — гидрофойл. Они поднимают человека на доске над водой и достаточно быстро разгоняются. Увидеть такое в Приморье все еще удивительно — здесь люди предпочитают привычные сапы и каяки.