Летают прямо по морю: новый вид необычного транспорта заметили в Приморье — видео

Posted 27 августа, 00:56
Published 27 августа, 00:56
Modified 27 августа, 00:58
Updated 27 августа, 00:58
В акватории Владивостока заметили двух молодых людей на очень необычном транспорте. Удивительная доска, которая поднимается над поверхностью воды, очень быстро мчала парней. Очевидцы шутили, что так они с ветерком объезжают пробки в душном городе.
Выяснилось, что это не чудеса, а давно существующий вид транспорта — гидрофойл. Они поднимают человека на доске над водой и достаточно быстро разгоняются. Увидеть такое в Приморье все еще удивительно — здесь люди предпочитают привычные сапы и каяки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отдыхающие встретили огромную хищную рыбу в Приморье.