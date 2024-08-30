Затянуло за считанные минуты: пасмурность поглотила солнце во Владивостоке — видео

Posted 30 августа, 05:45
Published 30 августа, 05:45
Modified 30 августа, 05:47
Updated 30 августа, 05:47
Небо затянуло мрачными облаками буквально за несколько минут, сообщила горожанка дальневосточной столицы. По словам жительницы пригорода, обстановка за окном сменилась за короткий промежуток времени.
«Солнце светило и небо голубое было. Но пока переодевала ребенка, стало достаточно пасмурно. От ясной погоды ничего не осталось», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край надвигается опасная непогода. В регионе прогнозируются сильные грозовые дожди, местами пройдут ливни.