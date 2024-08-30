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Posted 30 августа, 05:45

Published 30 августа, 05:45

Modified 30 августа, 05:47

Updated 30 августа, 05:47

Внезапно тучи заполонили небо во Владивостоке в Приморье

Затянуло за считанные минуты: пасмурность поглотила солнце во Владивостоке — видео

30 августа 2024, 05:45
Фото: vostokmedia.com

Внезапно тучи заполонили небо во Владивостоке в Приморье

Небо затянуло «депрессивными» облаками за короткий промежуток времени во Владивостоке. Не исключено, что непогода уже приближается к Приморскому краю.

Небо затянуло мрачными облаками буквально за несколько минут, сообщила горожанка дальневосточной столицы. По словам жительницы пригорода, обстановка за окном сменилась за короткий промежуток времени.

«Солнце светило и небо голубое было. Но пока переодевала ребенка, стало достаточно пасмурно. От ясной погоды ничего не осталось», — отметила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край надвигается опасная непогода. В регионе прогнозируются сильные грозовые дожди, местами пройдут ливни.

Сильные дожди и подтопления: какие районы могут пострадать от ливней в Приморье?
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#Видео#Живая природа
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