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Posted 30 августа, 01:28

Published 30 августа, 01:28

Modified 30 августа, 01:30

Updated 30 августа, 01:30

В каких районах ожидается опасная непогода в Приморском крае?

Сильные дожди и подтопления: какие районы могут пострадать от ливней в Приморье?

30 августа 2024, 01:28
Фото: vostokmedia.com

В каких районах ожидается опасная непогода в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Приморский край готовится к серьезным осадкам. Синоптики назвали районы, которые больше всех ощутят бушующую стихию.

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

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По данным «Примгидромета», активные фронтальные разделы принесут интенсивные осадки уже ближайшей ночью. Сильные дожди ударят в западных и центральных районах. На северо-западе ожидаются очень сильные грозовые дожди.

Синоптики отметили, что в центральной части Приморья возможны резкие подъемы уровня воды в реках до одного метра.

«На участках рек Уссури и Большая Уссурка в Дальнереченском, Кировском, Лесозаводском районах увеличится глубина и продолжительность подтопления пойм рек», — заявили в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные ветра и дожди наведаются в Приморье уже сегодня, 30 августа.

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