Сильные дожди и подтопления: какие районы могут пострадать от ливней в Приморье?

Posted 30 августа, 01:28
Published 30 августа, 01:28
Modified 30 августа, 01:30
Updated 30 августа, 01:30
По данным «Примгидромета», активные фронтальные разделы принесут интенсивные осадки уже ближайшей ночью. Сильные дожди ударят в западных и центральных районах. На северо-западе ожидаются очень сильные грозовые дожди.
Синоптики отметили, что в центральной части Приморья возможны резкие подъемы уровня воды в реках до одного метра.
«На участках рек Уссури и Большая Уссурка в Дальнереченском, Кировском, Лесозаводском районах увеличится глубина и продолжительность подтопления пойм рек», — заявили в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные ветра и дожди наведаются в Приморье уже сегодня, 30 августа.