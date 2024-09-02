Начинаются школьные годы: торжественные линейки проходят в школах Приморья — видео

Posted 2 сентября, 01:51
Published 2 сентября, 01:51
Modified 2 сентября, 01:54
Updated 2 сентября, 01:54
Первый учебный день в школах Приморского края начался с торжественных линеек. Ребят поприветствовали педагоги, руководство учебных учреждений. Да и самим школьникам было радостно после каникул встретиться с одноклассниками. Звучала музыка, учителям традиционно вручили букеты — множество букетов.
Напомним, в школах Владивостока в первую неделю сентября введено свободное посещение. В пресс-службе администрации города пояснили: это сделано в связи с тем, что во время проведения Восточного экономического форума (3-6 сентября) ожидается высокий трафик на дорогах, что может принести неудобства как школьникам, которые только адаптируются к началу учебы, так и родителям, которые отвозят детей в школы на личном транспорте.
Поэтому новые темы всю первую учебную неделю в школах изучать не будут, а не посещение образовательного учреждения не будет зачитываться учащемуся как прогул.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пожелал школьникам в День знаний глава Владивостока.