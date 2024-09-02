Начинаются школьные годы: торжественные линейки проходят в школах Приморья — видео

Напомним, в школах Владивостока в первую неделю сентября введено свободное посещение. В пресс-службе администрации города пояснили: это сделано в связи с тем, что во время проведения Восточного экономического форума (3-6 сентября) ожидается высокий трафик на дорогах, что может принести неудобства как школьникам, которые только адаптируются к началу учебы, так и родителям, которые отвозят детей в школы на личном транспорте.