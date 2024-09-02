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Posted 2 сентября, 01:51

Published 2 сентября, 01:51

Modified 2 сентября, 01:54

Updated 2 сентября, 01:54

В школах Приморского края проходят торжественные линейки

Начинаются школьные годы: торжественные линейки проходят в школах Приморья — видео

2 сентября 2024, 01:51
Фото: Изображение Midjourney

В школах Приморского края проходят торжественные линейки

Сюжет
Школьники
Новый учебный год у школьников Приморского края — как и по всей стране — начался сегодня, 2 сентября. Во всех школах края и столицы ДФО проходят торжественные линейки.

Первый учебный день в школах Приморского края начался с торжественных линеек. Ребят поприветствовали педагоги, руководство учебных учреждений. Да и самим школьникам было радостно после каникул встретиться с одноклассниками. Звучала музыка, учителям традиционно вручили букеты — множество букетов.

Видео: vostokmedia.com.

Напомним, в школах Владивостока в первую неделю сентября введено свободное посещение. В пресс-службе администрации города пояснили: это сделано в связи с тем, что во время проведения Восточного экономического форума (3-6 сентября) ожидается высокий трафик на дорогах, что может принести неудобства как школьникам, которые только адаптируются к началу учебы, так и родителям, которые отвозят детей в школы на личном транспорте.

Поэтому новые темы всю первую учебную неделю в школах изучать не будут, а не посещение образовательного учреждения не будет зачитываться учащемуся как прогул.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пожелал школьникам в День знаний глава Владивостока.

Константин Шестаков поздравил учащихся Владивостока с Днем знаний
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