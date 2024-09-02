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Posted 2 сентября, 04:13

Published 2 сентября, 04:13

Modified 2 сентября, 04:15

Updated 2 сентября, 04:15

650 волонтёров готовы встречать гостей ВЭФ-2024 в Приморском крае

Волонтёры со всей России готовы встречать участников ВЭФ-2024

2 сентября 2024, 04:13
Фото: vostokmedia.com

650 волонтёров готовы встречать гостей ВЭФ-2024 в Приморском крае

Сюжет
ВЭФ-2024
650 волонтёров готовы встречать участников и гостей ВЭФ-2024 и всячески им помогать. Для волонтёров прошли тренинги, также они изучили объекты инфраструктуры на месте проведения форума.

Традиционно основные мероприятия и локации Восточного экономического форума пройдут на острове Русском в кампусе ДВФУ. Поэтому и тренинги проходили именно здесь.

В агентстве по делам молодежи Приморья сообщили: волонтёров на девятый ВЭФ набирали не только из жителей края — к нам приехали добровольцы из разных регионов ДФО и даже Санкт-Петербурга (было подано без малого три тысячи заявок со всех концов России), всего — 650 человек. На время форума они получат униформу, проживание и питание в гостиницах кампуса ДВФУ, трансфер к площадкам. А после окончания ВЭФ получат благодарственные письма.

На тренингах волонтёры изучили во всех деталях процессы аккредитации участников форума, сопровождения иностранных делегаций и многое другое. Они прошлись по территории кампуса ДВФУ и изучили, где расположены объекты инфраструктуры форума.

Большое внимание на тренингах уделялось и командной работе, умению общаться, понимать друг друга и выполнять все необходимое быстро и эффективно.

Хорошо обученная, сплочённая команда волонтёров поможет сделать Восточный экономический форум действительно особенным событием, уверены в правительстве Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая погода будет во время ВЭФ-2024.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Приморье#ВЭФ-2024
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