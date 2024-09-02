Волонтёры со всей России готовы встречать участников ВЭФ-2024

В агентстве по делам молодежи Приморья сообщили: волонтёров на девятый ВЭФ набирали не только из жителей края — к нам приехали добровольцы из разных регионов ДФО и даже Санкт-Петербурга (было подано без малого три тысячи заявок со всех концов России), всего — 650 человек. На время форума они получат униформу, проживание и питание в гостиницах кампуса ДВФУ, трансфер к площадкам. А после окончания ВЭФ получат благодарственные письма.