Волонтёры со всей России готовы встречать участников ВЭФ-2024

Posted 2 сентября, 04:13
Published 2 сентября, 04:13
Modified 2 сентября, 04:15
Updated 2 сентября, 04:15
Традиционно основные мероприятия и локации Восточного экономического форума пройдут на острове Русском в кампусе ДВФУ. Поэтому и тренинги проходили именно здесь.
В агентстве по делам молодежи Приморья сообщили: волонтёров на девятый ВЭФ набирали не только из жителей края — к нам приехали добровольцы из разных регионов ДФО и даже Санкт-Петербурга (было подано без малого три тысячи заявок со всех концов России), всего — 650 человек. На время форума они получат униформу, проживание и питание в гостиницах кампуса ДВФУ, трансфер к площадкам. А после окончания ВЭФ получат благодарственные письма.
На тренингах волонтёры изучили во всех деталях процессы аккредитации участников форума, сопровождения иностранных делегаций и многое другое. Они прошлись по территории кампуса ДВФУ и изучили, где расположены объекты инфраструктуры форума.
Большое внимание на тренингах уделялось и командной работе, умению общаться, понимать друг друга и выполнять все необходимое быстро и эффективно.
Хорошо обученная, сплочённая команда волонтёров поможет сделать Восточный экономический форум действительно особенным событием, уверены в правительстве Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая погода будет во время ВЭФ-2024.