Интеллектуальная битва дальневосточников и сильнейших гроссмейстеров проходит на ВЭФ

Кубок ВЭФ как спортивное событие не уступает топовым российским международным турнирам. Главные претенденты на победу в Кубке — они же рейтинг фавориты, это, безусловно, двукратный чемпион России, супергроссмейстер с рейтингом 2700+ и победитель Кубка ВЭФ 2023 года — Владислав Артемьев, а также его коллега — победитель Кубка ВЭФ 2022 павел Понкратов. Сильный состав представили федерации стран Азии и БРИКС. Например топовый китайский гроссмейстер Ма Куин, один из сильнейших гроссмейстеров Индии Пураник Абхиманью, семикратный чемпион Бразилии Джованни Вескови. Им будут противостоять дальневосточники, по 11 от каждого региона, во главе с единственным гроссмейстером ДФО, постоянным участником Кубка ВЭФ Жамсараном Цыдыповым.