Интеллектуальная битва дальневосточников и сильнейших гроссмейстеров проходит на ВЭФ

Posted 3 сентября, 06:23
Published 3 сентября, 06:23
Modified 3 сентября, 06:26
Updated 3 сентября, 06:26
За призовой фонд в 3 миллиона рублей в равных условиях борются сильнейшие шахматисты Дальнего Востока и представители мировой арены интеллектуальных видов спорта: топовые гроссмейстеры России и 11 дружественных стран. За ходом событий онлайн наблюдают все любители шахмат страны, а жителям Владивостока представлена уникальная возможность очно принимать участие в ключевых мероприятиях Кубка.
Кубок ВЭФ по шахматам проходит в третий раз и уже традиционно становится официальной частью спортивных мероприятий форума. Организаторы турнира — Дальневосточный федеральный университет и АНО «ДВ-Интеллект» каждый раз стараются расширить и географию турнира и список его локаций. В том году в турнире соревнуются Россия, ОАЭ, Иран, Беларусь, Монголия, Вьетнам, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан и Киргизия. Действо развернуто в центральной библиотеке ДВФУ, в Пушкинском театре ДВФУ, и интеллектуальном павильоне на площадке «Семь Сопок» набережной Владивостока.
«Идея организации шахматного турнира на полях крупнейшего экономического форума России максимально точно подчеркивает значимость интеллектуальных видов спорта для развитии экономики и человеческого капитала. Я желаю удачи всем гостям турнира и участникам», — выступила на открытии заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.
Кубок ВЭФ как спортивное событие не уступает топовым российским международным турнирам. Главные претенденты на победу в Кубке — они же рейтинг фавориты, это, безусловно, двукратный чемпион России, супергроссмейстер с рейтингом 2700+ и победитель Кубка ВЭФ 2023 года — Владислав Артемьев, а также его коллега — победитель Кубка ВЭФ 2022 павел Понкратов. Сильный состав представили федерации стран Азии и БРИКС. Например топовый китайский гроссмейстер Ма Куин, один из сильнейших гроссмейстеров Индии Пураник Абхиманью, семикратный чемпион Бразилии Джованни Вескови. Им будут противостоять дальневосточники, по 11 от каждого региона, во главе с единственным гроссмейстером ДФО, постоянным участником Кубка ВЭФ Жамсараном Цыдыповым.
«Турнир будет зрелищным и интересным для всех любителей шахмат России. Во-первых, мы играем по новой интересной системе — 11 туров швейцарки, и 16 лучших начнут выбивать друг друга на вылет до финала. Во вторых, несмотря на наличие яркого фаворита, нужно понимать, что в рапиде ситуация может развиваться стремительно и неожиданно. Ну и третий, мы, конечно, все поздравляем Владислава Артемьева с победой на чемпионате России, но понимаем, что супергроссмейстер устал после 10-дневной схватки», — поделился спортивными прогнозами главный судья соревнований Артем Ахметов.
Трансляция будет проходить на официальном сайте Кубка www.forumvostokchess.ru. На этом же сайте выложена программа для жителей Владивостока, в которой может участвовать каждый после регистрации.
Отдельной частью шахматного турнира станет деловая сессия на тему «Интеллектуальное поколение: эффективные практики по развитию человеческого капитала», на которой обсудят наиболее результативные методы взаимодействия органов власти и общественных организаций, при которых возможна интеграция в системы образования и досуга развивающих интеллектуальных игр. Как пример рассмотрят проект АНО «ДВ-Интеллект» — Интеллектуальное поколение, первым из шагов в котором стало внедрение в программу 13 школ Владивостока бесплатных уроков по шахматам. Сессия пройдет 5 сентября в 12-00 в павильоне Минспорта.