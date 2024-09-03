Константин Шестаков: подростки Владивостока получат шанс реализовать свои таланты

Posted 3 сентября, 07:48
Published 3 сентября, 07:48
Modified 3 сентября, 07:50
Updated 3 сентября, 07:50
В своем официальном telegram-канале глава города сообщил: в новом центре, который расположится на улице Русской, 78 (ранее там находился отдел загс Советского района), будут развивать таланты молодёжи, организуют их досуг и поддержат все начинания. Партнеры проекта дали гарантию: молодёжное образовательное пространство будет очень интересным и станет точкой притяжения для подростков не только района Второй Речки и Снеговой Пади, но и всего города.
— Юные владивостокцы смогут заниматься здесь робототехникой, изучать физику, принимать участие в различных тренингах и мастер-классах, — сказал Константин Шестаков. — Под руководством опытных наставников ребята также будут разрабатывать собственные проекты различной направленности, а также получат возможность участвовать в соискание грантов на реализацию своих идей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, деяния какого знаменитого графа будут изучать дети Владивостока.