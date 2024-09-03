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Posted 3 сентября, 07:48

Published 3 сентября, 07:48

Modified 3 сентября, 07:50

Updated 3 сентября, 07:50

Новый уникальный центр для подростков откроется во Владивостоке

Константин Шестаков: подростки Владивостока получат шанс реализовать свои таланты

3 сентября 2024, 07:48
Фото: shestakovblog

Новый уникальный центр для подростков откроется во Владивостоке

Сюжет
Молодёжь
Соглашение об открытии во Владивостоке уникального образовательного центра для подростков было подписано главой Владивостока Константином Шестаковым на полях ВЭФ-2024. Партнером проекта стала компания FESCO.

В своем официальном telegram-канале глава города сообщил: в новом центре, который расположится на улице Русской, 78 (ранее там находился отдел загс Советского района), будут развивать таланты молодёжи, организуют их досуг и поддержат все начинания. Партнеры проекта дали гарантию: молодёжное образовательное пространство будет очень интересным и станет точкой притяжения для подростков не только района Второй Речки и Снеговой Пади, но и всего города.

— Юные владивостокцы смогут заниматься здесь робототехникой, изучать физику, принимать участие в различных тренингах и мастер-классах, — сказал Константин Шестаков. — Под руководством опытных наставников ребята также будут разрабатывать собственные проекты различной направленности, а также получат возможность участвовать в соискание грантов на реализацию своих идей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, деяния какого знаменитого графа будут изучать дети Владивостока.

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#Новости#Общество#Владивосток#Образование#Молодёжь#Константин Шестаков#Приморский край#ВЭФ-2024
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