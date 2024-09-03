Третьяковка на воде: парад яхт с картинами на парусах прошел в Приморье в рамках ВЭФ

Десять яхт с картинами русских художников-авангардистов на парусах прошли по акватории Амурского залива. Алые, зеленые, синие и белые паруса сверкнули над водой. Всего в море вышло более сотни маломерных судов, но только десять из них пронесли на своих парусах произведения искусства. Удивительным зрелищем с берега любовались сотни людей. В телеграм-канале «Поднимите мне. Века» появилось видео с места, где прошла уникальная регата.