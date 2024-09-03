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Posted 3 сентября, 05:55

Published 3 сентября, 05:55

Modified 3 сентября, 05:57

Updated 3 сентября, 05:57

Третьяковка на воде: парад яхт с картинами на парусах прошел в Приморье в рамках ВЭФ

Третьяковка на воде: парад яхт с картинами на парусах прошел в Приморье в рамках ВЭФ

3 сентября 2024, 05:55
Фото: podnimitemneVeka
Сюжет
Восточный экономический форум
10 яхт с изображениями произведений художников русского беспредметного искусства на парусах прошли по Амурскому заливу в рамках арт-регаты «Парад парусов» Восточного экономического форума, организованной Третьяковской галереей.

Такого большинство жителей Приморья и гостей форума еще не видели: Третьяковская галерея проводит выставку «Паруса авангарда» на воде.

Десять яхт с картинами русских художников-авангардистов на парусах прошли по акватории Амурского залива. Алые, зеленые, синие и белые паруса сверкнули над водой. Всего в море вышло более сотни маломерных судов, но только десять из них пронесли на своих парусах произведения искусства. Удивительным зрелищем с берега любовались сотни людей. В телеграм-канале «Поднимите мне. Века» появилось видео с места, где прошла уникальная регата.

Видео: podnimitemneVeka.

Регата «Парад парусов» прошла в рамках Восточного экономического форума. Яхты прошли из бухты Федорова в сторону Нефтеветки и обратно.

Уникальное мероприятие «Паруса авангарда», которое прошло одновременно с традиционной регатой, организовано Третьяковской галереей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на «Улице Дальнего Востока» Восточного экономического форума выставили невероятную скульптуру шестиметровой высоты.

Уникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Восточный экономический форум#Море#Художники#Искусство#Третьяковская галерея#Приморский край#Амурский залив#ВЭФ-2024
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