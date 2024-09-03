Третьяковка на воде: парад яхт с картинами на парусах прошел в Приморье в рамках ВЭФ

Posted 3 сентября, 05:55
Published 3 сентября, 05:55
Modified 3 сентября, 05:57
Updated 3 сентября, 05:57
Такого большинство жителей Приморья и гостей форума еще не видели: Третьяковская галерея проводит выставку «Паруса авангарда» на воде.
Десять яхт с картинами русских художников-авангардистов на парусах прошли по акватории Амурского залива. Алые, зеленые, синие и белые паруса сверкнули над водой. Всего в море вышло более сотни маломерных судов, но только десять из них пронесли на своих парусах произведения искусства. Удивительным зрелищем с берега любовались сотни людей. В телеграм-канале «Поднимите мне. Века» появилось видео с места, где прошла уникальная регата.
Регата «Парад парусов» прошла в рамках Восточного экономического форума. Яхты прошли из бухты Федорова в сторону Нефтеветки и обратно.
Уникальное мероприятие «Паруса авангарда», которое прошло одновременно с традиционной регатой, организовано Третьяковской галереей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на «Улице Дальнего Востока» Восточного экономического форума выставили невероятную скульптуру шестиметровой высоты.