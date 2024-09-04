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Posted 4 сентября, 07:54

Published 4 сентября, 07:54

Modified 4 сентября, 07:56

Updated 4 сентября, 07:56

Участник ВЭФ из Южной Кореи посетил главу совета почетных граждан Владивостока

К кому во Владивостоке ходят в гости участники ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 07:54
Фото: vostokmedia.com

Участник ВЭФ из Южной Кореи посетил главу совета почетных граждан Владивостока

Сюжет
ВЭФ-2024
Участники Восточного экономического форума не только заняты на самом ВЭФ, но и, как выяснилось, ходят в гости к жителям Владивостока.

Кандидат филологических наук, профессор университета Вонкванг Мун Джун Иль (Южная Корея) побывал в гостях у Светланы Морозовой, председателя совета почётных граждан Владивостока и совета почётных граждан Приморского края.

Они обсудили ряд вопросов по взаимодействию в сферах культуры, народной дипломатии. Гость из Южной Кореи высоко оценил деятельность и результаты многолетней работы Светланы Морозовой и совета почётных граждан города и края.

— Беседы с такими людьми значительно усилят доверие и взаимопонимание между нашими народами, — уверена Светлана Сергеевна.
Фото: Предоставлено Светланой Морозовой

Отметим, что Мун Чжун Ил был первым гражданином Южной Кореи, который стал международным наблюдателем на выборах президента России в 2024 году.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какая необычная скульптура украшает ВЭФ.

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#Новости#Общество#Культура#Россия#Владивосток#Южная Корея#Международные отношения#Приморский край#ВЭФ-2024
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