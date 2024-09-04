К кому во Владивостоке ходят в гости участники ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 07:54
Published 4 сентября, 07:54
Modified 4 сентября, 07:56
Updated 4 сентября, 07:56
Кандидат филологических наук, профессор университета Вонкванг Мун Джун Иль (Южная Корея) побывал в гостях у Светланы Морозовой, председателя совета почётных граждан Владивостока и совета почётных граждан Приморского края.
Они обсудили ряд вопросов по взаимодействию в сферах культуры, народной дипломатии. Гость из Южной Кореи высоко оценил деятельность и результаты многолетней работы Светланы Морозовой и совета почётных граждан города и края.
— Беседы с такими людьми значительно усилят доверие и взаимопонимание между нашими народами, — уверена Светлана Сергеевна.
Отметим, что Мун Чжун Ил был первым гражданином Южной Кореи, который стал международным наблюдателем на выборах президента России в 2024 году.
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