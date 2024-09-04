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Posted 4 сентября, 06:30

Published 4 сентября, 06:30

Modified 4 сентября, 06:32

Updated 4 сентября, 06:32

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на ВЭФ в Приморье

Владимир Путин начал рабочую встречу на ВЭФ во Владивостоке — видео

4 сентября 2024, 06:30
Фото: vostokmedia.com

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на ВЭФ в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
Президент России Владимир Путин приступил к работе на Восточном экономическом форуме в Приморском крае.

Во Владивостоке на ВЭФ-2024 началась рабочая программа Главы Российской Федерации Владимира Путина.

«Президент с борта катера в бухте Промежуточная осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте», — сообщили в telegram-канале Кремля.

Данный проект воплотят в жизнь при помощи ВТБ и Объединенной судостроительной корпорации.

Видео: KremlinRussian.

Пока у Верховного главнокомандующего проходит встреча с представителями организаций и губернатором Приморья Олегом Кожемяко, кортеж ожидает его на пирсе.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая программа запланирована у Владимира Путина на форуме в краевой столице.

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