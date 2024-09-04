Владимир Путин начал рабочую встречу на ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 4 сентября, 06:30
Published 4 сентября, 06:30
Modified 4 сентября, 06:32
Updated 4 сентября, 06:32
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 началась рабочая программа Главы Российской Федерации Владимира Путина.
«Президент с борта катера в бухте Промежуточная осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте», — сообщили в telegram-канале Кремля.
Данный проект воплотят в жизнь при помощи ВТБ и Объединенной судостроительной корпорации.
Пока у Верховного главнокомандующего проходит встреча с представителями организаций и губернатором Приморья Олегом Кожемяко, кортеж ожидает его на пирсе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая программа запланирована у Владимира Путина на форуме в краевой столице.