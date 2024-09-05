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Posted 5 сентября, 00:51

Published 5 сентября, 00:51

Modified 5 сентября, 00:53

Updated 5 сентября, 00:53

Необычные кадры фиксируют фотоловушки в нацпарке в Приморском крае

Эти глаза напротив: поиграть в гляделки решил один олень в Приморском крае

5 сентября 2024, 00:51
Фото: Изображение Midjourney

Необычные кадры фиксируют фотоловушки в нацпарке в Приморском крае

Сюжет
Земля леопарда
Как давно вы играли в гляделки? Хотите вспомнить эту забаву? У вас есть все шансы — нужно только взглянуть на снимки, которые сделаны одной из фотоловушек на территории нацпарка «Земля леопарда».

На этих кадрах пятнистый олень и маньчжурский заяц пристально, что называется, прямо в душу, смотрят в объектив камеры. Или в глаза нам, двуногим, которые даже в ночи не оставляют зверюшек без присмотра и всюду за ними подглядывают.

Фото: amurleo_land

«Ну? И чо тебе надо?» — говорят эти глаза напротив. И как-то поневоле поежишься, ощутив сей взыскующий взгляд…

— На самом деле дикие животные весьма любопытны, и их интересуют новые объекты (фотоловушки) в лесном «доме», — прокомментировали кадры специалисты национального парка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем павильон «Земли леопарда» изумляет участников ВЭФ-2024.

Целое здание в корпусе: нацпарк «Земля леопарда» на ВЭФ-2024 — фото
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#Новости#Земля леопарда#Национальный парк#Нацпарк#Приморский край#Живая природа#Приморье
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