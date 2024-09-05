Эти глаза напротив: поиграть в гляделки решил один олень в Приморском крае

На этих кадрах пятнистый олень и маньчжурский заяц пристально, что называется, прямо в душу, смотрят в объектив камеры. Или в глаза нам, двуногим, которые даже в ночи не оставляют зверюшек без присмотра и всюду за ними подглядывают.