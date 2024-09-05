Эти глаза напротив: поиграть в гляделки решил один олень в Приморском крае

Posted 5 сентября, 00:51
Published 5 сентября, 00:51
Modified 5 сентября, 00:53
Updated 5 сентября, 00:53
На этих кадрах пятнистый олень и маньчжурский заяц пристально, что называется, прямо в душу, смотрят в объектив камеры. Или в глаза нам, двуногим, которые даже в ночи не оставляют зверюшек без присмотра и всюду за ними подглядывают.
«Ну? И чо тебе надо?» — говорят эти глаза напротив. И как-то поневоле поежишься, ощутив сей взыскующий взгляд…
— На самом деле дикие животные весьма любопытны, и их интересуют новые объекты (фотоловушки) в лесном «доме», — прокомментировали кадры специалисты национального парка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем павильон «Земли леопарда» изумляет участников ВЭФ-2024.