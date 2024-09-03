Целое здание в корпусе: нацпарк «Земля леопарда» на ВЭФ-2024 — фото

Posted 3 сентября, 00:49
Published 3 сентября, 00:49
Modified 3 сентября, 01:35
Updated 3 сентября, 01:35
Восточный экономический форум стартовал на Русском острове. Первые гости масштабного события уже прибыли на территорию Дальневосточного федерального университета.
Организаторы серьезно подошли к оформлению тематических зон. Например, в корпусе B открылось целое здание «Земля больших кошек». Национальный парк уделил внимание каждой детали, в результате скрупулезной работы получился прекрасный павильон.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит ВЭФ-2024. В Кремле рассказали о планах Главы государства во Владивостоке.