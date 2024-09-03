vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 00:49

Published 3 сентября, 00:49

Modified 3 сентября, 01:35

Updated 3 сентября, 01:35

Национальный парк создал необычный павильон на ВЭФ во Владивостоке

Целое здание в корпусе: нацпарк «Земля леопарда» на ВЭФ-2024 — фото

3 сентября 2024, 00:49
Фото: vostokmedia.com

Национальный парк создал необычный павильон на ВЭФ во Владивостоке

Сюжет
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум стартовал в Приморье. Корреспонденты «Восток-Медиа» делятся первыми впечатлениями о важнейшем событии региона.

Восточный экономический форум стартовал на Русском острове. Первые гости масштабного события уже прибыли на территорию Дальневосточного федерального университета.

Организаторы серьезно подошли к оформлению тематических зон. Например, в корпусе B открылось целое здание «Земля больших кошек». Национальный парк уделил внимание каждой детали, в результате скрупулезной работы получился прекрасный павильон.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит ВЭФ-2024. В Кремле рассказали о планах Главы государства во Владивостоке.

Владимир Путин посетит Владивосток — программа президента на ВЭФ-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
В Кремле сделали важное заявление об участии Владимира Путина в ВЭФ-2024 в ПриморьеЗащита и бесперебойная работа: личные данные участников ВЭФ в безопасностиАэропорт Владивосток встречает участников ВЭФ-2024 — фото
#Новости#Общество#Владимир Путин#Владивосток#Национальный парк#Кремль#Приморский край#Русский остров#ВЭФ-2024#Дальневосточный федеральный университет
Подпишитесь
Популярное