Фронт активный, дождь осенний: погода в Приморье тонко намекает, что лето кончилось

Posted 4 сентября, 23:34
Published 4 сентября, 23:34
Modified 4 сентября, 23:36
Updated 4 сентября, 23:36
— Погоду в Приморском крае определяет активный атмосферный фронт, — рассказали в Примгидромете. — Ночью дождь начался во Владивостоке и в разных районах края. Местами он был сильным. Такая же погода сохранится и в течение дня: дождь, местами сильный, возможны локальные грозы, в некоторых местах — густой туман. Ветер юго-западный сильный. Что касается температуры воздуха, то на улице будет прохладно: до +24°C.
Во Владивостоке, согласно прогнозам синоптиков, также в течение дня дождливо, причём возможна гроза, да и без тумана не обойдётся. Ветер умеренный, а к вечеру сильный. Выше 23 градусов по Цельсию столбики термометров не поднимутся, и значит, в городе будет приятная бодрящая атмосфера.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда осень окончательно утвердится в Приморье.