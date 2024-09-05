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Posted 4 сентября, 23:34

Published 4 сентября, 23:34

Modified 4 сентября, 23:36

Updated 4 сентября, 23:36

Погоду в Приморском крае сегодня определяет атмосферный фронт с сильными дождями

Фронт активный, дождь осенний: погода в Приморье тонко намекает, что лето кончилось

4 сентября 2024, 23:34
Фото: vostokmedia.com

Погоду в Приморском крае сегодня определяет атмосферный фронт с сильными дождями

Сюжет
Погода
Лето кончилось, и небесная канцелярия говорит об этом приморцам в лоб, без намёков. Сегодня по всему Приморскому краю пройдут дожди, местами сильные, и, разумеется, похолодает.
— Погоду в Приморском крае определяет активный атмосферный фронт, — рассказали в Примгидромете. — Ночью дождь начался во Владивостоке и в разных районах края. Местами он был сильным. Такая же погода сохранится и в течение дня: дождь, местами сильный, возможны локальные грозы, в некоторых местах — густой туман. Ветер юго-западный сильный. Что касается температуры воздуха, то на улице будет прохладно: до +24°C.

Во Владивостоке, согласно прогнозам синоптиков, также в течение дня дождливо, причём возможна гроза, да и без тумана не обойдётся. Ветер умеренный, а к вечеру сильный. Выше 23 градусов по Цельсию столбики термометров не поднимутся, и значит, в городе будет приятная бодрящая атмосфера.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда осень окончательно утвердится в Приморье.

Грозовые ливни, сильный ветер и похолодание: осень вот-вот ворвется в Приморье
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