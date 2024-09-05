Фронт активный, дождь осенний: погода в Приморье тонко намекает, что лето кончилось

Во Владивостоке, согласно прогнозам синоптиков, также в течение дня дождливо, причём возможна гроза, да и без тумана не обойдётся. Ветер умеренный, а к вечеру сильный. Выше 23 градусов по Цельсию столбики термометров не поднимутся, и значит, в городе будет приятная бодрящая атмосфера.