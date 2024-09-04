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Posted 4 сентября, 01:58

Published 4 сентября, 01:58

Modified 4 сентября, 02:00

Updated 4 сентября, 02:00

Интенсивные осадки и понижение температур ожидается в Приморском крае

Грозовые ливни, сильный ветер и похолодание: осень вот-вот ворвется в Приморье

4 сентября 2024, 01:58
Фото: 1MI

Интенсивные осадки и понижение температур ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Серьезная непогода надвигается на Приморский край. Жителям региона стоит заранее приготовить теплую осеннюю одежду.

В Приморье стало прохладнее с наступлением осени. Холодный фронт спровоцировал понижение температур в регионе, сообщает портал «Маглипогода». Более того, завтра ожидается очередной фронт, который поспособствует похолоданию.

Пройдут интенсивные дожди и грозовые ливни. Кое-где будет дуть сильный ветер, затем в крае станет холоднее. Однако опасных явлений не ожидается, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнце и 28°C тепла не дают жителям Приморского края распрощаться с летом.

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