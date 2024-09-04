Грозовые ливни, сильный ветер и похолодание: осень вот-вот ворвется в Приморье

Posted 4 сентября, 01:58
Published 4 сентября, 01:58
Modified 4 сентября, 02:00
Updated 4 сентября, 02:00
В Приморье стало прохладнее с наступлением осени. Холодный фронт спровоцировал понижение температур в регионе, сообщает портал «Маглипогода». Более того, завтра ожидается очередной фронт, который поспособствует похолоданию.
Пройдут интенсивные дожди и грозовые ливни. Кое-где будет дуть сильный ветер, затем в крае станет холоднее. Однако опасных явлений не ожидается, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнце и 28°C тепла не дают жителям Приморского края распрощаться с летом.