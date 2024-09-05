Олег Кожемяко: к местам отдыха в Хасанском районе Приморья пойдут электрички

На встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с президентом России Владимиром Путиным шла речь, в частности, о развитии дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского района. Ведь именно здесь будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт. И добираться к нему будущим гостям должно быть легко и удобно.