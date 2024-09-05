Олег Кожемяко: к местам отдыха в Хасанском районе Приморья пойдут электрички

Posted 5 сентября, 04:56
Published 5 сентября, 04:56
Modified 5 сентября, 04:58
Updated 5 сентября, 04:58
На встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с президентом России Владимиром Путиным шла речь, в частности, о развитии дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского района. Ведь именно здесь будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт. И добираться к нему будущим гостям должно быть легко и удобно.
Напомним, пока что до Хасанского района можно добраться либо автомобилем, либо междугородним автобусом, либо на пригородном пассажирском поезде из Уссурийска.
Практической частью реализации идей о всестороннем развитии Хасанского района может — в первую очередь — стать электрификация железнодорожного участка Барановский — Хасан. Об этом заявил на панельной сессии «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2024 губернатор Приморья Олег Кожемяко.
В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» подчеркнули, что это может стать большим шагом на пути увеличения доступности мест отдыха на Хасане. Кроме того, подобный проект наверняка станет драйвером экономического роста на юге Дальнего Востока.
Также в пресс-службе напомнили, что с руководством Приморского края прорабатывались варианты запуска сообщения в Хасанском направлении из Владивостока.
Напомним, протяжённость участка ДВЖД Барановский — Хасан — более 200 километров.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко и президента России Владимира Путина.