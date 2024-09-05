vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября, 01:58

Published 5 сентября, 01:58

Modified 5 сентября, 03:18

Updated 5 сентября, 03:18

Президент РФ и Губернатор Приморья обсудили перспективы развития края на ВЭФ-2024

Президент РФ и Губернатор Приморья обсудили перспективы развития края на ВЭФ-2024

5 сентября 2024, 01:58
Фото: kremlin.ru
Сюжет
Строительство
Встреча Губернатора Приморья с Президентом России открыла новые перспективы для развития Приморского края. В их числе строительство дороги, модернизацию железных дорог, развитие инфраструктуры Хасанского округа и создание международной территории опережающего развития.

В завершение первого дня рабочей поездки в Приморский край, Владимир Путин провёл встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Губернатор Приморского края и Президент России обсудили достижения Приморья за последний год, а также перспективы развития региона. Глава Приморье отметил, что каждая встреча с Президентом дает краю новые возможности.

В ходе беседы Губернатор Приморья и Президент России обсудили ряд значимых тем. В их числе:

  • продолжение строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный;
  • улучшение ж/д путей Восточного полигона;
  • обновление взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток;
  • очистку и донноуглубление бухты Золотой Рог;
  • развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будут строиться федеральный круглогодичный морской курорт;
  • возведение спортивных сооружений на острове Русский, жилья для работников и преподавателей;
  • постройку инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке;
  • формирование в регионе международной зоны опережающего развития.

Олег Кожемяко отметил, что по всем пунктам Приморье получает поддержку высшего руководства. Все принимаемые меры пойдут на пользу региону, начать воплощать инициативы в жизнь планируется уже в ближайшее время.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках ВЭФ обсудили создание круглогодичного курорта на юге Приморского края.

На полях ВЭФ: новый круглогодичный курорт на юге Приморья откроется в 2028 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Круглогодичный морской курорт в Приморье улучшит инфраструктуру — Олег КожемякоПрезидент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФГубернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в Приморье
#Новости#Россия#Владимир Путин#Строительство#Восточный экономический форум#Президент РФ#Дороги#Развитие#Инфраструктура#Олег Кожемяко#Модернизация#Железные дороги#Приморский край#Хасанский округ#Приморье#ВЭФ-2024
Подпишитесь
Популярное