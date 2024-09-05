Президент РФ и Губернатор Приморья обсудили перспективы развития края на ВЭФ-2024

Posted 5 сентября, 01:58
Published 5 сентября, 01:58
Modified 5 сентября, 03:18
Updated 5 сентября, 03:18
В завершение первого дня рабочей поездки в Приморский край, Владимир Путин провёл встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Губернатор Приморского края и Президент России обсудили достижения Приморья за последний год, а также перспективы развития региона. Глава Приморье отметил, что каждая встреча с Президентом дает краю новые возможности.
В ходе беседы Губернатор Приморья и Президент России обсудили ряд значимых тем. В их числе:
Олег Кожемяко отметил, что по всем пунктам Приморье получает поддержку высшего руководства. Все принимаемые меры пойдут на пользу региону, начать воплощать инициативы в жизнь планируется уже в ближайшее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках ВЭФ обсудили создание круглогодичного курорта на юге Приморского края.