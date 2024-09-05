Владивосток и Могилёв — братья навек: у столицы ДФО появился еще один город-побратим

Кстати, жители Могилёва два года назад уже познакомились с культурной жизнью Владивостока — в этом городе прошли гастроли Приморского академического театра имени Горького, которые вызвали восторг у зрителей. Да и в других областях сотрудничество не придётся начинать с нуля, ведь у Приморского края и краевого центра давно налажены связи с Республикой Беларусь.