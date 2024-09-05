Владивосток и Могилёв — братья навек: у столицы ДФО появился еще один город-побратим

Posted 5 сентября, 02:28
Published 5 сентября, 02:28
Modified 5 сентября, 02:30
Updated 5 сентября, 02:30
Делегация Республики Беларусь принимает активное участие в работе Восточного экономического форума-2024, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Подписание соглашения о побратимских связях стало важной частью пребывания делегации во Владивостоке.
Таким образом, сейчас у Владивостока 17 городов-побратимов и один округ-побратим — Яньбянь-Корейский автономный округ КНР.
Появление еще одного побратима — тем более в дружественной, братской стране — означает, что отныне столица ДФО будет самым активным образом развивать сотрудничество с Могилёвом в сфере туризма, предпринимательства, культуры, образования.
Кстати, жители Могилёва два года назад уже познакомились с культурной жизнью Владивостока — в этом городе прошли гастроли Приморского академического театра имени Горького, которые вызвали восторг у зрителей. Да и в других областях сотрудничество не придётся начинать с нуля, ведь у Приморского края и краевого центра давно налажены связи с Республикой Беларусь.
— Очень рассчитываем на продолжение сотрудничества по таким направлениям, как общественный транспорт, городская коммунальная техника, — сказал глава Владивостока Константин Шестаков. — Готовы рассмотреть различные предложения по лизингу. Также нам интересны системы фото- и видеофиксации, различные модульные конструкции, товары повседневного спроса. Мы открыты для предложений.
Также Константин Шестаков отметил, что ВДЦ «Океан» мог бы принять делегации школьников из Могилёва, дать ребятам возможность отдохнуть на море. А учёные мужи Республики Беларусь наверняка с большим удовольствием установят связи с ДВО РАН, подразделением которого является Приморский океанариум.
Со своей стороны, члены белорусской делегации отметили, что в Могилёве работает современный завод по выпуску лифтов — «Могилевлифтмаш». Вполне может быть, что в домах Владивостока в скором времени появятся новёхонькие лифты именно этого производителя. Также деловых людей Владивостока пригласили принять участие в форуме по импортозамещению. Осенью 2024 года он пройдёт в Могилевской области.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке будет построена киберарена.