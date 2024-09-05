Киберарена появится во Владивостоке — соглашение о строительстве подписали на ВЭФ

При поддержке Госкорпорации «Ростех» во Владивостоке уже организовывали киберспортивные соревнования, они прошли в рамках Дня молодежи. Павильон киберигр «КиберДОМ» был одним из самых посещаемых мест праздника. Городские власти отметили, что важно проводить подобные соревнования также и по спортивному программированию и другим связанным дисциплинам.