vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября, 05:53

Published 5 сентября, 05:53

Modified 5 сентября, 11:50

Updated 5 сентября, 11:50

Киберарена появится во Владивостоке — соглашение о строительстве подписали на ВЭФ

Киберарена появится во Владивостоке — соглашение о строительстве подписали на ВЭФ

5 сентября 2024, 05:53
Фото: vlc.ru
Сюжет
Наш Город
Соглашение о строительстве Киберарены во Владивостоке подписали на ВЭФ-2024, на церемонии присутствовал глава города Константин Шестаков. Создание нового центра будет полезным шагом в развитии киберспорта, отметили на мероприятии.

Во Владивостоке будет создана Киберарена для проведения национальных и международных соревнований по киберспорту, в том числе с участием команд из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Владивостока Константин Шестаков заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Агентством по туризму «РТ-Туризм». План проекта предусматривает финансирование со стороны КРДВ и привлечение различных частных партнеров, включая компании из игровой индустрии, заинтересованные в развитии киберспорта. Поиск подходящей площадки для арены организуют при помощи администрации Владивостока.

Киберспорт пользуется популярностью у молодежи, создание такого объекта в городе позволит проводить как масштабные профессиональные, так и любительские события по различным видам киберспорта.

При поддержке Госкорпорации «Ростех» во Владивостоке уже организовывали киберспортивные соревнования, они прошли в рамках Дня молодежи. Павильон киберигр «КиберДОМ» был одним из самых посещаемых мест праздника. Городские власти отметили, что важно проводить подобные соревнования также и по спортивному программированию и другим связанным дисциплинам.

Создание специализированной инфраструктуры принесет пользу для города как место проведения интересных соревнований, как для профессионалов, так и для любителей, а также как центр развлечений для молодежи.

Как будет выглядеть центр, городские власти решают вместе с партнерами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на ВЭФ обсудили создание нового круглогодичного курорта в Хасанском округе.

На полях ВЭФ: новый круглогодичный курорт на юге Приморья откроется в 2028 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФНа полях ВЭФ: у проекта делового центра на острове Русский появился соинвесторУлица Дальнего Востока откроется для всех после ВЭФ-2024: что ждет посетителей?
#Новости#Общество#Владивосток#Развитие#Инфраструктура#Молодежь#День молодежи#Финансирование#Приморский край#Развлечения#Наш Город#Азиатско-Тихоокеанский регион#Турниры
Подпишитесь
Популярное