Киберарена появится во Владивостоке — соглашение о строительстве подписали на ВЭФ

Posted 5 сентября, 05:53
Published 5 сентября, 05:53
Modified 5 сентября, 11:50
Updated 5 сентября, 11:50
Во Владивостоке будет создана Киберарена для проведения национальных и международных соревнований по киберспорту, в том числе с участием команд из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Глава Владивостока Константин Шестаков заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Агентством по туризму «РТ-Туризм». План проекта предусматривает финансирование со стороны КРДВ и привлечение различных частных партнеров, включая компании из игровой индустрии, заинтересованные в развитии киберспорта. Поиск подходящей площадки для арены организуют при помощи администрации Владивостока.
Киберспорт пользуется популярностью у молодежи, создание такого объекта в городе позволит проводить как масштабные профессиональные, так и любительские события по различным видам киберспорта.
При поддержке Госкорпорации «Ростех» во Владивостоке уже организовывали киберспортивные соревнования, они прошли в рамках Дня молодежи. Павильон киберигр «КиберДОМ» был одним из самых посещаемых мест праздника. Городские власти отметили, что важно проводить подобные соревнования также и по спортивному программированию и другим связанным дисциплинам.
Создание специализированной инфраструктуры принесет пользу для города как место проведения интересных соревнований, как для профессионалов, так и для любителей, а также как центр развлечений для молодежи.
Как будет выглядеть центр, городские власти решают вместе с партнерами.
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