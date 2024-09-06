Будто сопки горят: удивительное зрелище поразило жителей Приморья — фото

Posted 6 сентября, 00:43
Published 6 сентября, 00:43
Modified 6 сентября, 00:45
Updated 6 сентября, 00:45
Удивительное зрелище показалось жителям Приморья в четверг вечером.
В разных районах небо окрасилось в яркие цвета. В низинах казалось, что горят сопки, таким ярким было огненное зарево.
Жители края сразу же ринулись фотографировать удивительное небо — многие не видели такого уже давно.
В сети появилось множество фото, их продолжают обсуждать до сих пор. Удивительные снимки делали и в городе, и в море, и на побережье.