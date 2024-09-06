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Posted 6 сентября, 00:43

Published 6 сентября, 00:43

Modified 6 сентября, 00:45

Updated 6 сентября, 00:45

Невероятный огненный закат наблюдали вечером в Приморье

Будто сопки горят: удивительное зрелище поразило жителей Приморья — фото

6 сентября 2024, 00:43
Фото: pogoda_25_region

Невероятный огненный закат наблюдали вечером в Приморье

Сюжет
Погода
Закат в огненный красках появился над краем. Жители Приморья поделились в сети множеством фотографий невероятного неба.

Удивительное зрелище показалось жителям Приморья в четверг вечером.

В разных районах небо окрасилось в яркие цвета. В низинах казалось, что горят сопки, таким ярким было огненное зарево.

Фото: pogoda_25_region

Жители края сразу же ринулись фотографировать удивительное небо — многие не видели такого уже давно.

Фото: pogoda_25_region

В сети появилось множество фото, их продолжают обсуждать до сих пор. Удивительные снимки делали и в городе, и в море, и на побережье.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что удивительное зрелище поразило гостей ВЭФ во Владивостоке.

Такого мы не ожидали: невероятное зрелище поразило гостей ВЭФ-2024
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