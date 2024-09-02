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Posted 2 сентября, 07:09

Published 2 сентября, 07:09

Modified 2 сентября, 07:16

Updated 2 сентября, 07:16

Громада на все небо: зефирные тучи нависли над Владивостоком — фото

Громада на все небо: зефирные тучи нависли над Владивостоком — фото

2 сентября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Над Владивостоком вновь нависли удивительные зефирные тучи, практически занимающие всё небо, которые жители города фотографировали на рассвете под ярко-оранжевыми лучами.

Небо во Владивостоке не сравнится ни с чем. В очередной раз это доказали пользователи новых медиа, которые поделились новыми снимками: жители города на рассвете сфотографировали удивительные облака.

Огромные тучи, будто из зефира, затянули практически все небо. Снизу их ярко подсвечивают ярко-оранжевые лучи.

Фото: maglipogoda_kanal

Это уже не первый удивительный рассвет в городе. Совсем недавно владивостокцы наслаждались видом нежно-сиреневого неба, фото наводнили все социальные сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителей Приморья порадовали невероятные закаты.

В споре рождается истина: «На пляжах Приморья самые лучшие закаты» — жители региона
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