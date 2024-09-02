Громада на все небо: зефирные тучи нависли над Владивостоком — фото

Posted 2 сентября, 07:09
Published 2 сентября, 07:09
Modified 2 сентября, 07:16
Updated 2 сентября, 07:16
Небо во Владивостоке не сравнится ни с чем. В очередной раз это доказали пользователи новых медиа, которые поделились новыми снимками: жители города на рассвете сфотографировали удивительные облака.
Огромные тучи, будто из зефира, затянули практически все небо. Снизу их ярко подсвечивают ярко-оранжевые лучи.
Это уже не первый удивительный рассвет в городе. Совсем недавно владивостокцы наслаждались видом нежно-сиреневого неба, фото наводнили все социальные сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителей Приморья порадовали невероятные закаты.