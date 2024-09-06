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Posted 6 сентября, 05:00

Published 6 сентября, 05:00

Modified 7 сентября, 11:30

Updated 7 сентября, 11:30

Приморский краевой театр молодёжи начинает новый сезон во Владивостоке

Голубая стрела слуги двух господ: планы на сезон озвучил театр молодёжи в Приморье

6 сентября 2024, 05:00
Фото: vostokmedia.com

Приморский краевой театр молодёжи начинает новый сезон во Владивостоке

Сюжет
Приморский краевой театр молодежи
13 сентября открывает новый театральный сезон Приморский краевой театр молодёжи. Впереди — новые спектакли, гастроли по Приморскому краю, а пока театре прошёл сбор труппы, на котором говорили о будущем.

Директор театра молодёжи Игорь Селезнёв порадовал: в труппе — пополнение, сразу четыре молодых артиста отныне будут радовать зрителей своим мастерством.

— Знакомьтесь: Екатерина Харламова, Виталий Иванов, Юлия Гирнык и Владислав Илюхин, — сказал Игорь Леонидович. — Есть и ещё приятные новости: наши коллеги, актёры Анна Шевелёва и Павел Пятыров теперь — мастера сцены. Поздравляем!

Но не обошлась труппа театра и без потерь: любимая многими зрителями актриса Мария Стратулат покидает театр молодёжи и Владивосток, она переезжает в другой город.

— Спасибо вам, Мария, за работу в театре, вы всегда — наш родной человек, — сказал Игорь Селезнёв.

Планы коллектива на новый сезон (до 2025 года) озвучил художественный руководитель театра Павел Макаров.

— Планы у нас большие, — сказал Павел Макаров, — мы начнем сезон ударно, двумя премьерами в октябре — на малой сцене и большой. На малой сцене постановку «Робинзон» (16+) осуществляет Максим Соколов, а на большой сцене мы с вами уже приступили к работе над спектаклем «Связи» (16+).
Игорь СелезнёвИгорь Селезнёв
Фото: vostokmedia.com

Далее — в ноябре — театр представит зрителям большую премьеру — спектакль по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» (16+), в декабре — это уже традиция — зимнюю сказку по произведению Джанни Родари «Путешествие „Голубой стрелы“ (6+), над этим спектаклем будет работать режиссёр Алексей Пучков.

— Четыре премьеры за три месяца — это непросто, но я верю в каждого из вас и в наш театр, — сказал Павел Макаров. — Выходим из отпуска и начинаем репертировать.

Собравшиеся в зале театра поддержали руководство аплодисментами и традиционным: «Вперед, театр молодёжи!».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем удивит в новом сезоне зрителей Приморский академический театр имени Горького.

«Курсом нашего театра» — к «Юноне» и «Авось» движется театр имени Горького
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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский краевой театр молодежи#Приморский край
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