Голубая стрела слуги двух господ: планы на сезон озвучил театр молодёжи в Приморье

Posted 6 сентября, 05:00
Published 6 сентября, 05:00
Modified 7 сентября, 11:30
Updated 7 сентября, 11:30
Директор театра молодёжи Игорь Селезнёв порадовал: в труппе — пополнение, сразу четыре молодых артиста отныне будут радовать зрителей своим мастерством.
— Знакомьтесь: Екатерина Харламова, Виталий Иванов, Юлия Гирнык и Владислав Илюхин, — сказал Игорь Леонидович. — Есть и ещё приятные новости: наши коллеги, актёры Анна Шевелёва и Павел Пятыров теперь — мастера сцены. Поздравляем!
Но не обошлась труппа театра и без потерь: любимая многими зрителями актриса Мария Стратулат покидает театр молодёжи и Владивосток, она переезжает в другой город.
— Спасибо вам, Мария, за работу в театре, вы всегда — наш родной человек, — сказал Игорь Селезнёв.
Планы коллектива на новый сезон (до 2025 года) озвучил художественный руководитель театра Павел Макаров.
— Планы у нас большие, — сказал Павел Макаров, — мы начнем сезон ударно, двумя премьерами в октябре — на малой сцене и большой. На малой сцене постановку «Робинзон» (16+) осуществляет Максим Соколов, а на большой сцене мы с вами уже приступили к работе над спектаклем «Связи» (16+).
Далее — в ноябре — театр представит зрителям большую премьеру — спектакль по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» (16+), в декабре — это уже традиция — зимнюю сказку по произведению Джанни Родари «Путешествие „Голубой стрелы“ (6+), над этим спектаклем будет работать режиссёр Алексей Пучков.
— Четыре премьеры за три месяца — это непросто, но я верю в каждого из вас и в наш театр, — сказал Павел Макаров. — Выходим из отпуска и начинаем репертировать.
Собравшиеся в зале театра поддержали руководство аплодисментами и традиционным: «Вперед, театр молодёжи!».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем удивит в новом сезоне зрителей Приморский академический театр имени Горького.