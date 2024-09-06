Голубая стрела слуги двух господ: планы на сезон озвучил театр молодёжи в Приморье

Далее — в ноябре — театр представит зрителям большую премьеру — спектакль по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» (16+), в декабре — это уже традиция — зимнюю сказку по произведению Джанни Родари «Путешествие „Голубой стрелы“ (6+), над этим спектаклем будет работать режиссёр Алексей Пучков.