Огромная хищная кошка вышла к людям в Приморском крае — видео

Posted 7 сентября, 00:57
Published 7 сентября, 00:57
Modified 7 сентября, 00:59
Updated 7 сентября, 00:59
На небольшом расстоянии от Уссурийска автомобилисты увидели дальневосточного леопарда. Изящное хищное животное попало на камеру на трассе между Пуциловкой и Борисовкой.
Леопард выбежал на дорогу, ненадолго остановился, а после поднялся, осмотрелся и побежал подальше от машин.
Откуда он вышел на трассу, непонятно. Хищник вёл себя неагрессивно, не собирался никого пугать, но и сам не испугался: машинам он просто удивился.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что другой хищник вышел к людям в Приморье.