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Posted 7 сентября, 00:57

Published 7 сентября, 00:57

Modified 7 сентября, 00:59

Updated 7 сентября, 00:59

Дальневосточный леопард выбежал на дорогу в Приморском крае

Огромная хищная кошка вышла к людям в Приморском крае — видео

7 сентября 2024, 00:57
Фото: 1MI

Дальневосточный леопард выбежал на дорогу в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Вблизи Уссурийска засняли леопарда. Грациозный хищник вышел к людям на трассе между Пуциловкой и Борисовкой.

На небольшом расстоянии от Уссурийска автомобилисты увидели дальневосточного леопарда. Изящное хищное животное попало на камеру на трассе между Пуциловкой и Борисовкой.

Леопард выбежал на дорогу, ненадолго остановился, а после поднялся, осмотрелся и побежал подальше от машин.

Откуда он вышел на трассу, непонятно. Хищник вёл себя неагрессивно, не собирался никого пугать, но и сам не испугался: машинам он просто удивился.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что другой хищник вышел к людям в Приморье.

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#Новости#Общество#Видео#Уссурийск#Автомобилисты#Трасса#Хищник#Леопард#Приморский край#Пуциловка
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